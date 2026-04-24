Karol G: Der neue Sound der Macht aus Medellín

Mitten im kolumbianischen Aburrá-Tal und auf etwa 1.500 Meter Höhe liegt eine Stadt, die bekannt ist für gefährliche Männer, Drogen, Gewalt und Blumen. Die Söhne Medellíns leiteten Kartelle (Pablo Escobar), verkaufen Hugo Boss Parfum (Maluma) und geben Konzerte vor einem Millionenpublikum (J Balvin). Seit kurzem zählt zu den Gesichtern der Stadt, die selbst dort erkannt werden, wo es im Winter um 16 Uhr dunkel wird, eine Frau.

Carolina Giraldo Navarro ist 35 Jahre alt und hat heuer Geschichte geschrieben. Zwischen dem Palm Desert Country Club, dem Tri Palms Country Club und Palm Springs ist sie vergangenes Wochenende als erste Latina-Headlinerin auf dem Coachella Festival, einem der wichtigsten Pop-Festivals der Welt, aufgetreten. Zu diesem Anlass hat sie sich eine falsche Felsenlandschaft in die kalifornische Wüste bauen lassen, monatelang geprobt, eine Band und Tänzer zusammengetrommelt und dafür, glaubt man ihrem Management, ein Vielfaches ihrer Gage ausgegeben.

Das scheint sich für Carolina, die auf der Bühne und für ihre Fans Karol G heißt, gelohnt zu haben: Zusätzlich zu den Tausenden Festivalbesuchern vor Ort wohnen dem Auftritt Millionen Fans über einen YouTube-Stream bei. Die Reichweite der Coachella-Headliner wird mit der der Superbowl-Halftime-Show verglichen. Bereits einen Tag nach Karol Gs ersten Auftritt stiegen ihre Spotify-Streams laut Rolling Stone um 15 Prozent, ihre US-Streams sogar um mehr als 35 Prozent.