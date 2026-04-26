Michel Friedman: „Sage keiner, er habe es nicht gewusst“

Wie kommt es, dass über 30 Prozent in Österreich und Deutschland den Rechten ihre Stimmen geben?

Dass diese Tendenzen immer mehr Anhänger und Anhängerinnen, vor allem junge Leute, bekommen, bringt mich zur Verzweiflung. Meine Generation der 70 plus minus, hat doch etwas versprochen. Wir haben von der Tätergeneration etwas gelernt, was wir nicht wiederholen wollen. So entsteht der Satz „nie wieder“. Dann hat man sich versprochen, „wehret den Anfängen“. Ich kann als Kind, dessen Eltern Holo­caust-Überlebende waren, nur sagen, das Versprechen ist gebrochen worden. Sonst wären wir nicht in dieser Situation.

Ich will Österreich ein Kompliment machen, wenn auch ein vergiftetes. Dass die Avantgarde des Rechtsextremismus gekoschert in die erste Regierung in der EU kam, verdanken wir Österreich. Erst 1983 mit Rot-Blau, dann Haider mit Schüssel und dann mit Kurz. Was Deutschland noch nie erlebt hat, haben Sie schon längst hinter sich. Gutes bringt es nicht. Diese Parteien wollen die Verfassung, die Demokratie vernichten. Ich spreche hier nicht als jüdischer Mensch, sondern als Bürger. Wenn man in der Demokratie leben will, dann ist das keine Petitesse, sondern es muss alle Energie aufgewandt werden, sich nicht nur gegen die abzuarbeiten, die die Freiheit und Menschenwürde zerstören wollten, sondern endlich wieder leuchtende Augen, ein gutes Gefühl zu bekommen, wenn man für die Demokratie wirbt. Das tue ich auch mit diesem Buch.

Ist es nicht unvorstellbar, dass jüdische Menschen, etwa der Dirigent Lahav Shani in Gent, daran gehindert werden, ihren Beruf auszuüben? Auch Sie waren von den Boykottmaßnahmen gegen Israel betroffen. Was ist da los?

Das ist Teil meines Problems, dass Menschen wie Sie sich das nicht vorstellen konnten. Ich habe bis heute keinen Tag gelebt, wo ich mir das nicht vorstellen konnte. Denn um mich herum gab es immer Judenhass. Denken Sie doch einfach an Österreich oder Deutschland nach 1945. Wer war denn hier in der Politik? Wer war denn hier in den Gerichten? Wer war denn hier in der Verwaltung, wer an den Universitäten? Wer waren die vielen Lehrer und Lehrerinnen? Gab es nicht ununterbrochen Schändungen auf jüdischen Friedhöfen? Spätestens mit Herrn Haider sind sie nicht mehr gutgläubig, sondern sie werden bösgläubig. Und was passierte dann? Und ich sage noch einmal, die Auseinandersetzung, die stattfindet, ist Diktatur oder Demokratie, Menschenrechte oder Menschenrechte mit Füßen treten.

Aber warum werden die Rechten so stark?

Ich stelle nicht nur die Frage, wie kommt es, dass die Antidemokraten stark sind, sondern, wieso die Demokraten und Demokratinnen so schwach sind. So wie die mit Leidenschaft und Selbstbewusstsein ihre Vernichtungsfantasien überall umsetzen und damit diesen Raum füllen, obwohl sie nicht die meisten sind, würde doch, wenn im selben Raum ein Konzert stattfindet und die Demokraten und Demokratinnen mit genauso viel Selbstbewusstsein, Leidenschaft und Überzeugung ihre Ideen auf diesem Markt präsentieren, die Verhältnisse sich ändern.

Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Demokraten und Demokratinnen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelangweilt, vielleicht auch gleichgültig sind. Vielleicht glauben sie, es betrifft sie nicht. Jeder weiß, dass in einem autoritären Land die ersten Opfer die Juden sind, vielleicht werden es jetzt Muslime sein, aber am Ende sind alle Menschen dann Opfer der Diktatur.

Wie kann man das ändern?

Wir sind nicht hilflos. Schauen Sie sich Ungarn an. Orbán ist demokratisch abgewählt worden. Wunderbar. Das ist ermutigend. Das letzte Wort ist nicht gesprochen, weil das letzte Wort nie gesprochen wird. Aber es kann sein, wie das in der Geschichte der Menschheit immer so ist, dass ein Kontinent oder Länder, denen es zu lange zu gut ging, nicht nur nicht mehr wertschätzen können, was es bedeutet, ein Dach über dem Kopf zu haben oder in einem Restaurant zu essen oder einen Job zu haben. Es kann auch sein, dass Menschen nicht mehr wertschätzen, was ihre Freiheit und ihre Demokratie wirklich für eine Lebensqualität bedeuten. Ich benutze jetzt bewusst einen Begriff, der nicht moralisch oder ethisch aufgeladen ist, sondern ein ganz egoistischer Begriff ist.

Wie ist mein Leben besser, in Freiheit oder in Unfreiheit? Mit einer autoritären Regierung oder einer demokratischen? Wie ist mein Leben besser, wenn ich mir aussuchen kann, welchen Film ich schaue, in welches Theater ich gehe, welche Zeitung ich lese, dass ich im Internet alles lesen und sehen und auch reinposten kann. Oder wenn ich überhaupt nichts mehr an Kommunikation habe? Da muss ich weder links noch konservativ noch grün noch klug sein. Meine Lebensqualität ist nach meiner Ansicht immer besser in Freiheit. Und das muss man auf dem Markt, also auf den Straßen, unter den Kollegen, in der Familie, bei den Freunden ununterbrochen argumentieren, so wie die andere Seite das auch tut. Das nennt man den Wettbewerb der Ideen. Ich halte uns momentan für außerordentlich müde. Tja, aber sage keiner, er habe es nicht gewusst und sage keiner, ich wasche mir die Hände in Unschuld, denn wir sind freie Menschen.