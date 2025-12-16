Büchertipps für Weihnachten: Die besten Seiten für die stille Zeit

Mit fünf fulminanten Erzählungen kehrt Salman Rush die drei Jahre nach dem Attentat, das ihn fast aus dem Leben riss, in die Welt der Literatur zurück. Unsentimental führt er darin an die Orte seines Lebens: nach Indien, wo er aufgewachsen ist, nach England und nach Amerika. In allen Geschichten geht es um den Tod. Am Ende lässt er mit erzählerischer Brillanz sogar die Sprache verschwinden und die Menschen verstummen. Ein furioser Zeitkommentar.

Penguin, € 27,95