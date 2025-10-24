T. C. Boyle: „Ich stehe schon auf dem Index“

Herr Boyle, was hat Sie dazu inspiriert, einen Roman über Vergeltung in Boulder City, einer Stadt in der Wüste Nevadas, zu schreiben?

Das Leben. Aber ehrlich gesagt habe ich die Handlung in Boulder City angesiedelt, weil ich zunächst dachte, es würde ein Umweltroman werden. Der Lake Mead, ein Stausee, und der gigantische Hoover Dam sind faszinierend. Aber wie bei allen meinen Romanen gab es auch für diesen keinen vorher festgelegten Entwurf. Alles entsteht Tag für Tag während des Schreibens. Ich weiß nie genau, in welche Richtung sich das Buch entwickeln wird. Aber dann fand ich diese Dreiecksbeziehung von Terry, Jesse und Bethany so spannend.

Repräsentiert Ihr Personal aus Boulder City die amerikanische Gesellschaft?

Ich habe das Buch im Vorfeld der katastrophalsten Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten geschrieben. Die Spannung spiegelt sich in meinem Schreiben wider.

Die Frauen im Roman haben nur ein Ziel, sich gut zu verheiraten. Eine eigene Karriere ist ihnen nicht wichtig. Solche Lebensmodelle stellt sich doch auch die MAGA-Bewegung als ideal vor, nicht?

Hören Sie sich doch den Vizepräsidenten an. Diese MAGA-Leute wollen den Frauen sogar das Wahlrecht entziehen. Sie wollen zurück in eine alte Zeit, in der Hausfrauen in der Küche stehen, Kinder bekommen, das Haus putzen und dem Mann dienen. Genau das wollen die Rechten. Das alles geschieht in meinem Roman, aber unter der Oberfläche.

Welchen Eindruck hatten Sie von den Menschen in Boulder City? Gab es da Anzeichen, dass die Leute bald genug von diesen MAGA-Ideen haben?

Ich habe dort mit niemandem über Politik gesprochen. Die Arbeiterklasse und die untere Mittelschicht, die diesen Mann gewählt haben, werden diejenigen sein, die von ihm am meisten ausgequetscht werden. Irgendwann einmal werden sie sich gegen ihn wehren, aber dann ist es zu spät. Es ist jetzt schon viel zu spät. Meine einzige Hoffnung sind die Midterms. Ich kann mir vorstellen, dass die Wut über das Chaos im Land und den Zustand unserer Umwelt so stark wird, dass wir bei diesen Wahlen das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Wenn die Demokraten das schaffen, könnte man mit ganz legalen Mitteln die Herrschaft eines einzigen Mannes blockieren, der nur nach Lust und Laune regiert. Denn der schwächt die Kontrollmechanismen der Verfassung. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ob wir in der Lage sein werden, ihn zu bremsen, oder ob er bis zu den Midterms bereits die vollständige Kontrolle hat. Es ist eine sehr beängstigende Zeit in Amerika.