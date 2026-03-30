Wie viel ist zu viel? Ein Blick auf sexuelle Belästigung

Betroffene können sich bei beispielsweise der Arbeiterkammer oder der GAW beraten lassen. Die GAW kann auch intervenieren und dabei helfen, zu einer Lösung zu kommen – beispielsweise Schadenersatz, Entschuldigungen oder Schulungen. Zudem kann man bei der Gleichbehandlungskommission einen Antrag auf Prüfung des Falls einbringen. Das Verfahren ist kostenlos und nicht öffentlich. Das Ergebnis der Prüfung enthält Empfehlungen für die gegnerische Seite, die allerdings nicht verpflichtend sind. Schließlich können Betroffene ihre Ansprüche vor dem Arbeits- und Sozialgericht geltend machen. Da es hier ein Kostenrisiko gibt, sollte man sich vorab beraten lassen und einen Rechtsschutz holen. Bei körperlichen Übergriffen kann zudem Strafanzeige erstattet werden.