Wer ist Banksy: Ist das Rätsel gelöst? Und ist das gut?

Bereits 2008 war sich die britische Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ sicher, dass es sich bei Banksy um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt, um diesen Namen geht es auch im jüngsten Reuters-Bericht. Experte Blanché sagt: „Dass Robin Gunningham der Mann hinter Banksy ist, war ein offenes Geheimnis seit den Enthüllungen 2008.“ Das sei in Kunstkreisen in den vergangenen Jahren nie ernsthaft bezweifelt worden.

Die sichere und endgültige Enthüllung der Identität könnte aber weitere Folgen haben, sagte Blanché: „Wenn Banksys Wohnort, seine Frau und Kinder von Paparazzi an die Öffentlichkeit vor Kameras gezerrt werden, werden sein Leben und seine Arbeit sehr schwierig.“ Es stellt sich zudem die Anschlussfrage: Wie wichtig ist es, die wahre Identität des Künstlers zu kennen? Auch dann bliebe „ein umfassendes, vielgesichtiges Werk von 30 Jahren, das unsere Zeit prägte und widerspiegelt“, sagte Blanché.

Der Street-Art-Forscher nannte unter anderem die Aktion, als Banksy sein Werk „Girl with Balloon“ unmittelbar nach dem Zuschlag bei einer Auktion auf Knopfdruck von einem in den Rahmen eingebauten Schredder teilweise zerstören ließ, als Beispiel für die prägenden Elemente des Künstlers. „Banksy ist ein Popstar ohne musikalisches Werk“, sagte Blanché.