Frau Edmondson, wir haben da noch eine Frage

Wenn Sie das Kommando über ein Raumschiff hätten, das auf dem Weg zum Mars vom Kurs abkommt – was wäre Ihr erster Satz an die Crew?

Ganz einfach: „Houston, wir haben ein Problem.“ Denn gute Führung beginnt immer mit der Wahrheit. Erst wenn die Lage für alle klar ist, kann man gemeinsam erfolgreich nach Lösungen suchen. Gute Führung in Krisen heißt, Realität und Hoffnung zugleich zu vermitteln. Man sagt: Ja, das ist schwierig. Ja, das ist ernst. Aber man fügt hinzu: Ich glaube an uns. Ich sehe, was möglich ist. Das ist kein falscher Optimismus, sondern Zuversicht auf Basis von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – und in die der anderen.