Herr Ofczarek, wir haben da noch eine Frage

Herr Ofczarek, wählen Sie für jeden Anlass eine bestimmte Brille?

Ich habe fatalerweise in meinem Wohnhaus in Wien einen hervorragenden Optiker. Er ist ein Berufener. Er hat fantastische Augengläser, und irgendwie habe ich ein Faible für Brillen entwickelt. Wenn er glaubt, dass er etwas für mich hat, holt er mich in sein Geschäft. Dann stellt er mir Kreationen vor, bei denen ich nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, dass sie etwas für mich wären. Andere haben eine Krawattensammlung. Ich habe bis dato 15 Brillen, Sonnenbrillen inklusive. Daraus wähle ich aus, je nachdem, wie ich mich gerade verkleiden möchte.

Es gibt eine Premierenfeier-Abwehrbrille. Die ist leicht schwarz umrandet und hat einen leichten Verlauf. Man sieht die Augen nicht ganz. Das verschafft mir die Hoffnung, dass man mich in Ruhe lässt. Aber sie kommt nicht oft zum Einsatz, für den sie bestimmt ist, denn ich gehe nicht gern auf Premierenfeiern.

Ich habe auch eine Probenbeginn-Irritations-Brille. Die fällt auch in die Kategorie der „Lasst mich in Ruhe“-Brillen. Zu Interviews und Gesprächen trage ich eine, die leicht ins Bläuliche geht. Die führt zu einer gewissen Klarheit, ist hell und nicht zu abwehrend.