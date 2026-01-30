Herr Thurner, wir haben da noch eine Frage

Wo Zahlen enden, beginnt das Menschliche: Komplexitätsforscher Stefan Thurner erklärt, warum Liebe, Vertrauen und Empathie sich jeder Berechnung entziehen – und was das über unsere Welt sagt.
von
Als Komplexitätsforscher erklären Sie die Welt mit Zahlen. Wo helfen Zahlen nicht?
Bei Liebe und Freundschaft, im sozialen Umgang oder bei allem, was mit Empathie zu tun hat, helfen Zahlen gar nicht weiter. Bei Vertrauen – obwohl, man wird immer Beispiele finden, wo jemand mit Zahlen übers Ohr gehauen wurde und die Freundschaft zu Ende war. Aber dennoch: In diesen Bereichen sind Zahlen relativ egal.
Steckbrief
Stefan Thurner
Der Tiroler hat Physik und Wirtschaftswissenschaften studiert. Seit 2009 ist er Professor für die Wissenschaft Komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien. 2015 war er Mitbegründer des Complexity Science Hub, das er seither auch leitet.