Herr Thurner, wir haben da noch eine Frage

Als Komplexitätsforscher erklären Sie die Welt mit Zahlen. Wo helfen Zahlen nicht?

Bei Liebe und Freundschaft, im sozialen Umgang oder bei allem, was mit Empathie zu tun hat, helfen Zahlen gar nicht weiter. Bei Vertrauen – obwohl, man wird immer Beispiele finden, wo jemand mit Zahlen übers Ohr gehauen wurde und die Freundschaft zu Ende war. Aber dennoch: In diesen Bereichen sind Zahlen relativ egal.