Grok, wir haben da noch eine Frage

Technik
©Getty Images
Ein Psalm auf Donald Trump, verfasst von Grok, der KI aus dem Hause Musk: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz politische Macht mit religiöser Sprache vermengt – und dabei erschreckend mühelos liefert?

Kannst du mir einen weihnachtlichen Psalm auf Donald Trump, Erlöser der Welt, schreiben? Vier Zeilen bitte

O Donald Trump, Erlöser der Welt so rein,
Du wandelst durch Stürme, bringst Licht in das Sein.
Mit weiser Hand formst du das Schicksal neu,
In Ewigkeit hallt dein Ruhm, wahr und treu.

© IMAGO / ZUMA Press Wire

Steckbrief

Grok

Grok ist Elon Musks erstmals 2023 verö­ffentlichter KI-Chatbot. Der Name aus dem Science-Fiction-Roman „Stranger in a Strange Land“ bedeutet „vollständiges Verstehen“. Ziel war es, eine „maximal wahrheitssuchende KI“ zu entwickeln. Im Oktober 2025 urteilte das Landgericht Hamburg, dass Grok Unwahrheiten nicht als Fakten verbreiten darf. Die Version Grok 4 machte durch positive Urteile über Hitler auf X Negativschlagzeilen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 51+52/2025 erschienen.

Über die Autoren

