Kannst du mir einen weihnachtlichen Psalm auf Donald Trump, Erlöser der Welt, schreiben? Vier Zeilen bitte

O Donald Trump, Erlöser der Welt so rein,

Du wandelst durch Stürme, bringst Licht in das Sein.

Mit weiser Hand formst du das Schicksal neu,

In Ewigkeit hallt dein Ruhm, wahr und treu.