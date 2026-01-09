Frau Holzleitner, wir haben da noch eine Frage

Ganze Männer machen halbe-halbe – was denken Sie bei diesem Satz?

Das war eine Gleichstellungskampagne vor 30 Jahren. Die damalige Frauenministerin Helga Konrad war eine groß­artige Pionierin, die ich glücklicherweise kennenlernen durfte. Sie hinterlässt große Fußstapfen. Alles, was sie getan hat, ist für mich täglich Inspiration.

Das Ziel dieser Kam­pagne haben wir leider definitiv noch nicht erreicht. Die Vi­sion der gesetzlichen Aufteilung der Karenzzeiten zwischen beiden Elternteilen steht zwar nicht im Regierungsprogramm, aber über kurz oder lang müssen wir das schaffen. Jene Länder, in denen bezahlte und unbezahlte Arbeit besser aufgeteilt sind, haben diesen Schritt längst gesetzt.