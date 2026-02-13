Frau Edtstadler, wir haben da noch eine Frage

Wie lange brauchen Sie durch die Getreidegasse?

Lang! Wenn ich zum Beispiel von meinem Büro zu einer Kuratoriumssitzung der Salzburger Festspiele gehe, ist gefühlt alle fünf Meter jemand, der mich anspricht, ein Foto will, ein Anliegen vorbringt oder einfach nur Grüße an meinen Vater ausrichtet. Manchmal sind es auch Touristengruppen, die mich ansprechen, obwohl sie mich nachweislich nicht wählen können.

Ich muss sagen: Ich habe wahnsinnig gerne in Wien gelebt. Aber in Salzburg ist alles viel netter, kleiner, beschaulicher, man kennt einander. Da hupt man auch niemanden an der Kreuzung an. Es könnte ja der Nachbar sein, der dann am Abend sagt: „Bist du wahnsinnig, warum hupst du?“

Also: Wir planen für das kurze Stück mindestens eine halbe Stunde ein.