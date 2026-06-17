125 Jahre Universal Edition: Visionäre Stimmen im Arnold Schönberg Center

Das Konzertprogramm »Visionäre Stimmen« spannte einen Bogen über mehr als ein Jahrhundert Musikgeschichte: von Gustav Mahler und Arnold Schönberg über Pierre Boulez und Arvo Pärt bis hin zu zeitgenössischen Komponistinnen wie Konstantia Gourzi und Annamaria Kowalsky. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Elisabeth Plank, Klara Flieder, Christophe und Michael Pantillon sowie Alexander Maria Wagner.

Ein besonderer Höhepunkt war die Präsentation des wissenschaftlichen Editionsprojekts zur Korrespondenz Arnold Schönbergs mit den Verlagen Universal Edition und Dreililien. Die Musikwissenschaftlerinnen Katharina Bleier und die Sammlungsleiterin des Arnold Schönberg Center Therese Muxeneder gaben Einblicke in die umfangreiche Quellenedition mit Dokumenten aus knapp fünf Jahrzehnten. Die Korrespondenz macht eindrucksvoll sichtbar, welche zentrale Rolle die Universal Edition als Partnerin spielte und zeigt aber auch die Spannungsfelder und Konflikte in einer durch zwei Weltkriege und der Machtergreifung der Nationalsozialisten geprägten Welt.

Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Künstler:innen und Vertreter:innen österreichischer und internationaler Kulturinstituten sowie Musikverleger:innen.

Die Festveranstaltung unterstrich, wofür die Universal Edition seit ihrer Gründung steht: die Verbindung von Tradition und Zukunft sowie das Vertrauen in die Kraft neuer musikalischer Ideen. Ganz im Sinne Arnold Schönbergs bleibt die Förderung visionärer Stimmen auch nach 125 Jahren ein zentraler Auftrag des Hauses. Ein Credo das auch das Arnold Schönberg Center im Rahmen seiner Veranstaltungen immer wieder zum Ausdruck bringt.