ORF-III-Co-Geschäftsführer Peter Schöber abberufen

„Die Prüfung der gegen ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber erhobenen Vorwürfe durch die ORF-Compliance-Stelle sowie externe Expertinnen und Experten ist abgeschlossen“, heißt es in einem der APA übermittelten Statement. „Sie kommt zum Ergebnis, dass in vielfacher Hinsicht Verhaltensweisen gezeigt wurden, die mit der Funktion einer Führungskraft im ORF nicht vereinbar sind.“

Aus diesem Grund habe ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher Schöber mit sofortiger Wirkung abberufen und beurlaubt. Gespräche über sein Ausscheiden aus dem ORF wurden demnach aufgenommen. Weitere Details der Compliance-Untersuchung könne der ORF aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommentieren.