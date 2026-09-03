Peter Henisch: „Ich war von ihr fast besessen“

51 Jahre ist das her, da begründete der Wiener Peter Henisch maßgeblich das Genre der Väterbücher. Der prominente Fotograf Walter Henisch hatte, schon zu Tode krank, dem 32-jährigen Sohn eine Anzahl an Tonbändern besprochen. Gut verborgener jüdischer Herkunft, hatte er als Kriegsfotograf in der Nazi-Propaganda-Kompanie 693 sein Glück gemacht. Nach dem Krieg war er schwerelos in den Dienst der Sozialdemokratie geglitten. „Die kleine Figur meines Vaters“ wurde ein Gegenwartsklassiker.

32 Jahre später schrieb Henisch im bezaubernden autofiktionalen Roman „Eine sehr kleine Frau“ die Geschichte seiner jüdischen Großmutter nieder.

Jetzt ist er 82 und hatte eine Schuld abzutragen. Vor drei Jahren habe sich die Mutter in seinem Kopf gemeldet, nicht mehr als Nebengestalt, sondern als Zentralgestirn. „Ich war fast besessen von ihr.“ Also wurde es Zeit. „Ich weiß ja nicht, wie viele Bücher ich noch schreiben kann.“