Spitzentöne: Wie man dem Volkskanzler das Land in die Hände spielt

Babler vor allem, keine Lichtgestalt und der schlechteste Kunstminister meiner einschlägig reich bestückten Erinnerung. Aber unter den realistisch Infragekommenden ist er der einzige SPÖ-Vorsitzende, der mit den Blauen niemals koalieren könnte, selbst wenn er es wollte. Also muss er weg. Und mag er auch eine herzeigbare Ministerbesetzung formiert und ein paar bescheidene sozialpolitische Benefizien durchgesetzt haben: Babler ist minus, obwohl vor allem Marterbauer laut Mehrheitswahrnehmung plus ist. Und das wundersamerweise inmitten quälenden Sparbedarfs.

Dass Marterbauer der völligen Entkräftung der SPÖ erfolgreich entgegenwirkt, kann indes nicht unbeeinsprucht bleiben: Wurden wir doch kürzlich schlagzeilengroß davon in Kenntnis gesetzt, der Finanzminister wolle uns mit einem neuen „Wasserzins“ quasi verdursten lassen (wie sich bei Lektüre des Kleingedruckten herausstellte, ging es um aufgelassene Kraftwerke in Tirol).

Dass Michael Ludwig nicht als Letzter auf der Kommandobrücke der Bundes-Titanic ertrinken möchte, ist klar: Seine Mehrheitsverhältnisse in Wien sind stabil und alle Versuche, ihm Unkorrektheiten anzuhängen, ergebnislos. Aber über die Bande (ignorieren Sie den Doppelsinn) kann man es schon versuchen: Im 22. Bezirk regiert trotz erstarkender FPÖ die SPÖ mit 41 Prozent. Und das, obwohl der offenbar fähige Bezirksvorsteher Nevrivy über Jahre öffentlich der Korruption beschuldigt wurde. In diesen Tagen wurde er in erster Instanz freigesprochen: Es war nichts.