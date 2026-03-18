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GEWINNSPIEL: Signiertes Exemplar von Jana Revedin „Die Gärtnerin von Venedig“ gewinnen!

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©Martin Rauchenwald
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Der Braumüller Verlag hat uns ein ganz besonderes Exemplar zur Verfügung gestellt: ein handsigniertes Buch von der Bestsellerautorin Jana Revedin – und Sie können es gewinnen!

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Ein Roman voller venezianischer Atmosphäre

Mit „Die Gärtnerin von Venedig“ entführt Jana Revedin ihre Leser:innen in die faszinierende Welt der Lagunenstadt. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die ihre Leidenschaft für Pflanzen entdeckt und in Venedig einen neuen Lebensweg einschlägt.

Zwischen historischen Gärten, stillen Kanälen und verwinkelten Gassen entfaltet sich eine Geschichte über Herkunft, Mut und die Kraft des Neuanfangs. Revedin verbindet dabei persönliche Schicksale mit der einzigartigen Kulisse der Serenissima und zeichnet ein lebendiges Bild dieser besonderen Stadt.

Jetzt teilnehmen und gewinnen:

  • Füllen Sie das Gewinnspielformular aus

  • Teilnahmeschluss: 15.04.2025

Wir wünschen viel Glück – und spannende Lesestunden!

Gewinnspiel
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