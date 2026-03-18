Der Braumüller Verlag hat uns ein ganz besonderes Exemplar zur Verfügung gestellt: ein handsigniertes Buch von der Bestsellerautorin Jana Revedin – und Sie können es gewinnen!
Ein Roman voller venezianischer Atmosphäre
Mit „Die Gärtnerin von Venedig“ entführt Jana Revedin ihre Leser:innen in die faszinierende Welt der Lagunenstadt. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die ihre Leidenschaft für Pflanzen entdeckt und in Venedig einen neuen Lebensweg einschlägt.
Zwischen historischen Gärten, stillen Kanälen und verwinkelten Gassen entfaltet sich eine Geschichte über Herkunft, Mut und die Kraft des Neuanfangs. Revedin verbindet dabei persönliche Schicksale mit der einzigartigen Kulisse der Serenissima und zeichnet ein lebendiges Bild dieser besonderen Stadt.
Ein Unikat für Ihre Sammlung:
Der Braumüller Verlag stellt exklusiv ein signiertes Exemplar von „Die Gärtnerin von Venedig“ zur Verfügung – von der Bestsellerautorin Jana Revedin persönlich handsigniert.
Jetzt teilnehmen und gewinnen:
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus
Teilnahmeschluss: 15.04.2025
Wir wünschen viel Glück – und spannende Lesestunden!
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„Susanne Zobls beste Seiten“