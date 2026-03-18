Mit „Die Gärtnerin von Venedig“ entführt Jana Revedin ihre Leser:innen in die faszinierende Welt der Lagunenstadt. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die ihre Leidenschaft für Pflanzen entdeckt und in Venedig einen neuen Lebensweg einschlägt.

Zwischen historischen Gärten, stillen Kanälen und verwinkelten Gassen entfaltet sich eine Geschichte über Herkunft, Mut und die Kraft des Neuanfangs. Revedin verbindet dabei persönliche Schicksale mit der einzigartigen Kulisse der Serenissima und zeichnet ein lebendiges Bild dieser besonderen Stadt.