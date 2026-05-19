Dunja Gottweis: „Ich fühle mich jetzt unverwundbar“

Frau Gottweis, es hätte das Jahr des Durchbruchs werden sollen. Die Art Dubai feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum – dann kam der Krieg und die Messe musste verschoben werden. Was überwiegt: die Enttäuschung oder die Freude, dass es jetzt losgeht?

Mittlerweile ganz klar die Vorfreude. Natürlich mussten wir uns nach der Verschiebung neu orientieren. Wir hatten acht Monate auf eine große Jubiläumsausgabe hingearbeitet und wollten eine große Party feiern. Als wir plötzlich vor der Entscheidung standen, ob es weitergehen soll, wurde in Gesprächen schnell klar, wie wichtig diese Plattform ist. Eine Galerie aus Palästina sagte mir: „We will move heaven and earth.“ Diese Entschlossenheit hat mich beeindruckt. In meinen 20 Jahren im internationalen Kunstbetrieb habe ich so etwas noch nie erlebt.

War die Verschiebung eine strategische Entscheidung oder gab es schlicht keine andere Möglichkeit?

Wir haben die Entscheidung gemeinsam mit den Partnern getroffen – Galerien, Sammlern, Sponsoren und staatlichen Institutionen. Alle wollten, dass wir weitermachen. Es ging darum zu zeigen, dass Dubai resilient ist – auch in schwierigen Zeiten.