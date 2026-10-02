Yotam Ottolenghi: „Meine Kinder dürfen keine heiklen Esser sein“

Yotam Ottolenghi zeigt mit jungenhaftem Stolz seine prall gefüllte Gewürzschublade. Es fühlt sich seltsam intim an. Schließlich ist das der Mann, der Europa mit Sumach, Za’atar und Ras el-Hanout bekannt gemacht hat. Er zeigt die ordentlichere Messerschublade. „Ich habe keinen Messerfetisch“, sagt er und reicht ein wunderschönes Messer mit Holzgriff herüber. „Das hier ist japanisch.“

An einem brütend heißen Tag empfängt er in seinem georgianischen Reihenhaus nahe dem Regent’s Park in London. Das Haus ist luftig und wunderschön. Der berühmte Koch, der die Art revolutioniert hat, wie Großbritannien isst, hat sich bereit erklärt, gemeinsam Gerichte aus seinem neuen Kochbuch „Simple Too“ zuzubereiten. Wie der Name schon sagt, soll es ein Kochbuch sein, auf das Hobbyköche zurückgreifen können, wenn es ihnen an Zeit oder Energie fehlt, oder an beidem.

Heute stehen ein Caesar-Salat mit Huhn vom Blech, ein Kichererbseneintopf mit Baharat – eine Gewürzmischung aus dem Nahen Osten – und Orange sowie Reis auf dem Speiseplan. Seine Küche – Edelstahlflächen, Fliesen, die an Miró erinnern, und Geräte von Gaggenau – ist makellos. Ottolenghi, 57, hat bereits 90 Prozent der Vorbereitungen erledigt.

„Ich habe die Zutaten schon zusammengestellt, weil ich nicht wusste, wie viel Sie selbst machen wollten“, sagt er und präsentiert einen Schmortopf von Le Creuset mit entsteinten grünen Oliven, Kirschtomaten, geschälten Knoblauchzehen und Gewürzen. Auch Butter, Kardamom, Nelken und Zitronenschale hat er schon in den Topf mit dem ungekochten weißen Reis gegeben und die Zitrone für das Huhn ist in Scheiben geschnitten.