Best of Bistronomy: Spitzenküche ohne Fine-Dining-Trara

Barbara Eselböck und Alain Weissgerber zeigen in ihrer Greißlerei Taubenkobel wie Bistronomy geht.©Taubenkobel
Diese 10 Bistros und Gasthäuser verbinden kreative Küche auf hohem Niveau mit entspannter Atmosphäre, leistbaren Preisen und viel persönlichem Stil – von Wien bis ins Burgenland.
Kein Dresscode, kein Menüzwang, keine gestärkten Stoffservietten, keine livrierten Kellner und kein Sommelier, der einem unbedingt den Burgunder einschenken will (das Glas um 37 Euro). Aber trotzdem eine Karte, die vor Ideen und Kreativität sprüht, zubereitet von Köchinnen und Köchen der Extraklasse, einfach Spitzenküche ohne Fine-Dining-Trara. Etwa hier:
Essenz Map - Best of Bistronomy
1. O boufés
Vor elf Jahren machte Spitzenkoch Konstantin Filippou etwas, das in internationalen Top-Restaurants zwar gang und gäbe ist, in Wien aber neu war: Neben dem Gourmet-Restaurant ein Zweitlokal, wo einfacher, unkomplizierter, aber ebenfalls spannend gekocht wird.
Dominikanerbastei 17
1010 Wien
konstantinfilippou.com/oboufes
2. Reznicek
Auch Simon Schubert und Julian Lechner hatten ihre Zeit in der gastronomischen Top-Liga (Mraz & Sohn, Aend), übernahmen 2022 ein Traditionsgasthaus, renovierten sensibel und bieten hier nun eine Art neue Wiener Küche, bei der Hauptspeisen zwar auch 50 Euro kosten können – aber nicht müssen.
Reznicekgasse 10
1090 Wien
Tel. 01/310 44 07
reznicek.co.at
3. MAST
Matthias Spitra und Steven Breitzke waren Sommeliers in besten Häusern, die Weinkarte ihres Bistros hat dementsprechend Weltgeltung. Gekocht wird dazu ideenreich und kreativ, aber unkompliziert, modern und ohne teure Prestigeprodukte.
Porzellangasse 53
1090 Wien
Tel. 01/922 66 79
mast.wine
4. Greißlerei Taubenkobel
Walter und Eveline Eselböck eröffneten ihren Feinkostladen samt Edel-Imbiss schon im Jahr 2000, 2012 bekam die Greißlerei ein neues Konzept, ist seither ein eigenständiges, kleines Lokal mit eigener, toller Karte. Eine Art rustikaler Mini-Taubenkobel.
Hauptstraße 27
7081 Schützen/Gebirge
Tel. 02684/22 97
taubenkobel.com/greisslerei
5. Léontine
Als Ninon-Theresia Roux und ihr Mann Nicolas Scandella vor zehn Jahren dieses wunderschöne Gasthaus übernahmen und mustergültig renovierten, war der Begriff „Bistronomy“ noch nicht sehr geläufig. Aber genau das ist es: moderne, leichte, begeisternde französische Küche im Beisl-Ambiente.
Reisnerstraße 39
1030 Wien
Tel. 0650/856 69 99
leontine.at
6. Rosi
Ganz ähnlicher Fall hier: Der blutjunge Till Wörner, bis dahin in der Steirereck-Küche engagiert, verlieh dem alten Gasthaus eine frische, moderne Note und legt hier gemüsefokussierte Küche des höchsten Standards vor. Wurde bei Michelin mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet.
Sechshauser Straße 120
1150 Wien
Tel. 0660/223 44 77
rosi.wien
7. Das Drittl
Noch jünger die Burschen, die im Sommer 2024 mit Pop-ups und Kitchen-Takeovers Spaß hatten, dann in einer Bäckerei kochten und seit Anfang September den ehemaligen Florianihof betreiben: witzig, einfallsreich, ein bisschen wild und auf jeden Fall mitreißend.
Florianigasse 45
1080 Wien
Tel. 0676/424 85 20
dasdrittl.at
8. Café Caché
Lisa Machian ist eigentlich Quereinsteigerin, lernte in Paris kochen, gründete ein Catering-Unternehmen, machte in Österreich mit ihrem Mann dann tolle Pop-ups. 2024 übernahmen sie eine gut erhaltene alte Konditorei in Rudolfsheim. Hier gibt’s eine kreative, sehr persönliche Weltküche, ein Gericht spannender als das andere.
Meiselstraße 2
1150 Wien
Tel. 0676/754 59 45
cafecache.at
9. Rosebar Centrala
In der vor drei Jahren eröffneten Rosebar sorgen Aleksandra Szwarc und Nadim Amin – sie ehemalige Journalistin, er Fußballer, beide lernten in Londoner Top-Restaurants die hohe Schule des Kochens – eine neo-osteuropäisch-orientalische Küche. Mit Witz und Aroma.
Rauscherstraße 5
1200 Wien
Tel. 0664/126 60 56
centrala.at
10. Meinklang Hofladen
Was als Hofladen, Vinothek, Imbisslokal und Bäckerei des burgenländischen Demeter-Betriebs Meinklang begann, ist mittlerweile ein Ort, an dem man ganz erstaunlich gut essen kann. Im Mittelpunkt immer die Produkte des Hofs, aber ganz anders als im Burgenland üblich zubereitet.
Franzensgasse 2
1050 Wien
Tel. 0664/384 94 70
meinklang.at