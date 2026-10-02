Best of Bistronomy: Spitzenküche ohne Fine-Dining-Trara

Kein Dresscode, kein Menüzwang, keine gestärkten Stoffservietten, keine livrierten Kellner und kein Sommelier, der einem unbedingt den Burgunder einschenken will (das Glas um 37 Euro). Aber trotzdem eine Karte, die vor Ideen und Kreativität sprüht, zubereitet von Köchinnen und Köchen der Extraklasse, einfach Spitzenküche ohne Fine-Dining-Trara. Etwa hier: