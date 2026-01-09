News Logo
Es muss kein Wein sein: Die besten alkoholfreien Alternativen

Auch wenn wir uns sehr an ihn gewöhnt haben, auch wenn wir ihn als Teil unserer Alltags- und Genusskultur sehen – aber Alkohol ist ein Nervengift und die Gründe, das eigene Gehirn diesem Gift eben nicht auszusetzen, sind zahlreich. Muss man deshalb auf delikate Getränkebegleitung zum feinen Essen verzichten? Definitiv nein.

von

Tian

1010 Wien, Himmelpfortgasse 23

Das Tian ist nicht nur eines der besten vegetarischen Restaurants der Welt und legendär für seine spezielle Weinkarte, es setzt auch hinsichtlich alkoholfreier Begleitung Maßstäbe: Das Team rund um Küchenchef Paul Ivić kreiert Tees, Essenzen, Shrubs, Kombuchas und Kombinationen daraus.

tian-restaurant.com

Kein & Low

1070 Wien, Kaiserstraße 86

Das junge Projekt von Friederike Duhme und Lucas Matthies ist quasi die alkoholfreie Edel-Vinothek: Alles, was interessant schmeckt, in Flaschen gefüllt wurde und keinen oder wenig Alkohol enthält, ist hier zu bekommen.

keinundlow.at

Zeronimo

Blurred image background
Zeronimo
 © Monika Jungwirth /Karmapitch

7311 Neckenmarkt, Wirtschaftspark 5

Heribert Bayers „In Signo Leonis” war ab den 1990er-Jahren stets eine der besten Rotwein-Cuvées Österreichs. Sohn Patrick Bayer bietet diesen Top-Roten auch alkoholfrei an, Österreichs erster Prestige-Wein ohne Promille.

weinfreund.at

Taubenkobel

7081 Schützen/Gebirge, Hauptstraße 31–33

Der Taubenkobel – Pionier in so vielen Angelegenheiten – war Anfang der 2010er-Jahre das erste Gourmet-­Restaurant, das auf selbst entwickelte Getränke ohne Alkohol setzte.

taubenkobel.at

Lara

1010 Wien, Passauer Platz 2

Im jungen Restaurant Lara ist vieles anders: Gekocht wird vegan (und zwar großartig), die Weinkarte ist fantastisch kuratiert und spannend und die alkoholfreie Getränkebegleitung erfährt hier den gleichen Stellenwert.

lara.wien

Matthias Reckendorfer, Riesling Arioso

Auch wenn die sogenannten „Proxies“ bei den alkoholfreien Speisebegleitungen gerade die Nase vorn haben, es gibt auch großartige alkoholfreie Weine, etwa diesen Riesling aus Bio-Trauben.

weingut-reckendorfer.at

Sine Vino

3350 Haag, Stummerstraße 1

Das, was Top-Sommeliers in ihren Labors und Restaurant-Küchen kreieren, macht Reinhard Mösl für uns alle: Wein-ähnliche Getränke aus Verjus, Tees, Auszügen, Säften und Gewürzen.

sinevino.at

Blurred image background
 © DORIS SCHWARZ KOENIG

Muto

4020 Linz, Altstadt 7

Das kreativ-moderne Restaurant mit der starken pflanzlichen Seite in der Linzer Altstadt setzte ebenfalls schon früh auf elaborierte alkoholfreie Begleitungen, die speziell auf die einzelnen Gerichte abgestimmt sind.

mutolinz.at

Wachstum König

8451 Heimschuh, Kittenbergstr. 25

Eines der aktuell spannendsten jungen Weinguts-Projekte der Steiermark. Nicht nur die Weine sind in ihrer puristischen Art großartig, die Schaumweine aus Vogelkirsche und Conference Birne spielen ganz vorne mit, die unvergorenen, kalt gefüllten Fruchtsäfte detto.

wachstumkoenig.at

Peng Peng Booch

Blurred image background
Peng Peng Booch
 © Dominic Berchtold

1090 Wien, Julius-Tandler-Platz 2/1

Kombucha hat halt ein bisschen das Reformhaus-Image. Der hier gar nicht. Dieses junge Wiener Start-up tendiert sowohl geschmacklich als auch optisch eher in Richtung Craft Beer und Natural Wine.

pengpengbooch.com

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 1+2/2026 erschienen.

