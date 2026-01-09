Es muss kein Wein sein: Die besten alkoholfreien Alternativen

Auch wenn wir uns sehr an ihn gewöhnt haben, auch wenn wir ihn als Teil unserer Alltags- und Genusskultur sehen – aber Alkohol ist ein Nervengift und die Gründe, das eigene Gehirn diesem Gift eben nicht auszusetzen, sind zahlreich. Muss man deshalb auf delikate Getränkebegleitung zum feinen Essen verzichten? Definitiv nein.