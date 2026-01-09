Alkoholfreier Wein: Pro und Contra

Was spricht für alkoholfreien Wein und Wein-Alternativen?

Die Frage ist – was spricht dagegen, warum hat man sich so lange dagegen gewehrt? Tatsächlich war es noch nie so spannend wie gerade jetzt, sich mit alkoholfreien Alternativen zu Wein auseinanderzusetzen, das Spektrum der wirklich ernstzunehmenden Getränke war nie größer als gerade jetzt.

Wir können mit diesen Getränken plötzlich so viele Menschen erreichen, die vom gemeinsamen Genuss bisher ausgeschlossen waren, die aus irgendeinem Grund keinen Alkohol trinken konnten oder wollten. Für uns Gastgeber waren diese Gäste bisher immer ein bisschen uninteressant, eine Art schwarzer Fleck. Das muss jetzt zum Glück nicht mehr so sein.

Was muss eine alkoholfreie Wein-Alternative können, wann ist das ein auch für Sommeliers interessantes Getränk?

Fermentation spielt da sicher eine Rolle, eine alkoholfreie Getränkebegleitung wird dann interessant, wenn komplexe Aromen ins Spiel kommen, wenn es ein Spannungsverhältnis zwischen Süße, Säure und Gerbstoffen gibt. Und solche Getränke können dann mitunter sogar besser zu einem bestimmten Gang passen als ein Glas Wein. Aber am Ende ist ohnehin die Meinung der Konsumenten ausschlaggebend – und der findet alkoholfreie Weine und alkoholfreie Wein-Alternativen zunehmend gut.