No-Show-Gebühr: Zwei Gastronomen, zwei Meinungen

Das Restaurant Die Weinbank wurde 2024 von Spitzenkoch Gerhard Fuchs und Sommelier Christian Zach gemeinsam in einer ehemaligen Installateurwerkstatt gegründet. Die Weinbanker bieten zwei Konzepte, eine „Wirtshaus-Karte“, in der sich das Beste sammelt, was die Südsteiermark an Produkten zu bieten hat (Gault Millau: drei Hauben), sowie das „Restaurant“, eine kreativ gehaltene Menüfolge der Spitzenklasse, die sich nach dem aktuellen Angebot an Top-Produkten richtet (Gault Millau: vier Hauben, zwei Sterne Michelin).

Wir haben das im Restaurant von Anfang an gemacht. Wir haben vier Zweier-Tische, wenn einer trotz all der Erinnerungen nicht kommt, ist das Umsatz-Verlust von 25 Prozent – und das ist nicht lustig.

Wir wollen uns mit Storno-Gebühren keinesfalls bereichern, es handelt sich da mehr um eine Absicherung. Wobei wir den Gästen damit ohnehin entgegenkommen, denn die Abschlagszahlungen decken die angefallenen Kosten nicht annähernd, aber man will einander ja auch noch in die Augen schauen können, und mir persönlich geht’s ehrlich gestanden nicht gut damit, Geld zu verlangen, wenn wir keine Leistung erbringen konnten.

Wenn ein Tisch zu kurzfristig storniert wird oder ohne Absage gar nicht erschien, rufe ich dort am nächsten Tag an und versuche die Situation zu klären, biete etwa an, dass sie uns eine Kiste Wein abkaufen, da hat dann jeder etwas davon, der Gast ein hochwertiges Genussmittel und wir zumindest ein bisserl einen Umsatz, das wird dann auch in den meisten Fällen angenommen.