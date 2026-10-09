No-Show-Gebühren: Was Österreichs Toprestaurants verlangen

Ein Sonderfall. An und für sich müssen auch hier Stornierungen 48 Stunden vor der Reservierung stattfinden, sonst werden 188,88 Euro fällig. Allerdings nur dann, wenn der Tisch nicht vergeben werden kann, was bei der legendär langen Warteliste auf einen Mraz-Platz eher unwahrscheinlich ist. Ob eine kurzfristige Stornierung und der damit entstehende Stress die Chance auf einen Tisch in Zukunft erhöht? Wohl eher nicht.

Wallensteinstraße 59

1200 Wien

mrazundsohn.at