Ein Brot für Manhattan: Grazer Bäcker Martin Auer eröffnet in New York

Das Rezept ist bewusst reduziert. Der Laib wiegt rund 1,5 Kilogramm und besteht aus nur vier Zutaten: Roggenmehl, Wasser, Salz und Zeit, wobei Auer Letzteres ausdrücklich als vollwertige Zutat versteht. Das Roggenmehl wird aus Österreich importiert, die Sauerteigkultur ist nach Unternehmensangaben 57 Jahre alt. Jeder Laib wird per Hand geformt, 24 Stunden lang fermentiert und direkt im Store gebacken. Gemeinsam mit Bäckermeister Alex, den viele Kundinnen und Kunden aus der Filiale am Grazer Hauptplatz kennen, wurde die Rezeptur für New York weiter verfeinert. Er ist seit einigen Wochen vor Ort, um das Team einzuschulen.

Wer den Store betritt, blickt zuerst auf den Ofen und die Bäckerinnen und Bäcker in der Mitte des Raums. An der Brotwand ist Platz für 27 Laibe. Davor steht ein in der Steiermark gefertigter, freitragender Tisch, dessen durchgehende Platte aus einem einzigen Baumstamm besteht. Hochtische und Barstühle laden zum Verweilen ein. Die Adresse hat zudem eine eigene Geschichte: In dem Gebäude lebte über viele Jahre der Musiker David Bowie.