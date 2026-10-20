Steirischer Junker 2026: Ab 23. Oktober ist der junge Wein aus der Steiermark zu haben

Am Freitag beginnt in der Steiermark die Junkerzeit. Der junge Wein des Jahrgangs 2026 ist ab 23. Oktober erhältlich, rechtzeitig zum Nationalfeiertag. Welche Regeln für den Junker gelten und wann in Graz und in der Weststeiermark gefeiert wird.
In der Steiermark beginnt die Zeit des jungen Weins. Der Steirische Junker 2026 kommt am Freitag, 23. Oktober, in den Verkauf. Erhältlich ist er laut Wein Steiermark bei den teilnehmenden Winzerinnen und Winzern ab Hof und online, auf Festen, in der Gastronomie und im Fachhandel. Ab 24. Oktober bieten einige Restaurants eigene Junker-Gerichte an.
Der Termin wenige Tage vor dem Nationalfeiertag ist bewusst gewählt: Am 26. Oktober soll man bereits mit dem neuen Jahrgang anstoßen können. Die offizielle Junkerzeit dauert danach bis Faschingsdienstag, 9. Februar 2027.
Was einen Steirischen Junker ausmacht
Junker darf sich nicht jeder junge Wein nennen. Er muss leicht und frisch sein und darf höchstens 3 Gramm Restzucker pro Liter enthalten. Jeder Wein wird im Labor geprüft und muss als Qualitätswein durchgehen. Zusätzlich entscheidet eine sechsköpfige Kostkommission, ob er dem typischen Junker-Stil entspricht.
Erkennbar ist der Steirische Junker am Junkerzeichen auf Etikett und Kapsel, einem Steirerhut mit Gamsbart. Weil jeder Betrieb Trauben mehrerer Sorten von unterschiedlichen Böden zusammenstellt, schmeckt jeder Junker anders. Es gibt ihn als trockenen Weißwein, als Schilcher-Junker und als roten Junker. Laut Wein Steiermark ist der Junker seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt und gilt als Vorreiter unter den jungen Weinen in Österreich.
Junkerpräsentation in Graz am 4. November
Der größte Termin der Junkerzeit ist die Junkerpräsentation am Mittwoch, 4. November, dem Mittwoch vor Martini. Sie findet in der Grazer Stadthalle am Messeplatz statt, die Verkostung läuft von 17 bis 21 Uhr. Neu ist heuer ein Junker-Ausklang im Foyer bis Mitternacht, der Zutritt ist nur mit gültigem Ticket möglich. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.
Als Junkerbotschafterinnen und -botschafter 2026 hat Wein Steiermark Lisa Narat-Zitz, Daniel Loder-Taucher und Julia Perner ausgewählt. Welche Betriebe heuer einen Junker anbieten, veröffentlicht Wein Steiermark in einer laufend aktualisierten Liste.
Junkerwanderung und Junkerfest in der Weststeiermark
Auch in den Weinbaugebieten wird der junge Wein gefeiert. In der Weststeiermark führt am Samstag, 31. Oktober, eine rund fünf Kilometer lange Junkerwanderung durch St. Stefan ob Stainz. Sie dauert von etwa 13 bis 17 Uhr, die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich, die Zahl der Plätze ist auf 40 begrenzt.
Eine Woche später, am Samstag, 7. November, lädt das Junkerfest ins Schloss Stainz. Gefeiert wird von 18 bis 22 Uhr im Refektorium und im alten Schlosskeller. Wer mit dem Junker anstößt und danach noch unterwegs ist, plant die Heimfahrt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi.