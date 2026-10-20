Steirischer Junker 2026: Ab 23. Oktober ist der junge Wein aus der Steiermark zu haben

In der Steiermark beginnt die Zeit des jungen Weins. Der Steirische Junker 2026 kommt am Freitag, 23. Oktober, in den Verkauf. Erhältlich ist er laut Wein Steiermark bei den teilnehmenden Winzerinnen und Winzern ab Hof und online, auf Festen, in der Gastronomie und im Fachhandel. Ab 24. Oktober bieten einige Restaurants eigene Junker-Gerichte an.

Der Termin wenige Tage vor dem Nationalfeiertag ist bewusst gewählt: Am 26. Oktober soll man bereits mit dem neuen Jahrgang anstoßen können. Die offizielle Junkerzeit dauert danach bis Faschingsdienstag, 9. Februar 2027.