Martiniloben 2026 im Burgenland: Ab 30. Oktober öffnen Winzerinnen und Winzer die Keller

Im Burgenland beginnt die Zeit des jungen Weins. Beim Martiniloben 2026 öffnen Winzerinnen und Winzer ab 30. Oktober ihre Keller, den Anfang macht Breitenbrunn am Neusiedler See. Am Wochenende von 6. bis 8. November folgt der Großteil der Weinorte rund um den See, in Illmitz und Apetlon wird bis 15. November verkostet. Das geht aus dem Veranstaltungskalender von Burgenland Tourismus und dem Tourismusverband Neusiedler See hervor.

Beim Martiniloben präsentieren die Weinbaubetriebe den neuen Jahrgang, der bis dahin im Fass gereift ist. Besucherinnen und Besucher kosten den jungen Wein direkt in den Kellern und dazu regionale Spezialitäten. Der Brauch ist eng mit dem 11. November verbunden, dem Festtag des heiligen Martin, der im Burgenland als Landesfeiertag begangen wird.