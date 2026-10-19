Fermentierte Lebensmittel: Fast alle essen Joghurt und Käse, Gemüse nur grammweise

Ob Joghurt, Käse oder Kefir: Fermentierte Lebensmittel aus Milch essen in Europa fast alle. Zwischen 94,1 und 95,6 Prozent der Befragten gaben in einer neuen Erhebung an, sie zu konsumieren, und das in allen Regionen gleichermaßen. Wer sie isst, kommt im Mittel auf 67 bis 80 Gramm pro Tag.

Ganz anders sieht es bei fermentiertem Gemüse wie Sauerkraut, Essiggurken oder Kimchi aus. Zwar gaben auch hier rund neun von zehn Befragten an, es zu essen. Die Mengen sind aber klein: Im Mittel waren es nur 4,4 bis 8,4 Gramm pro Tag, je nach Region. Das ist weniger als ein Esslöffel.