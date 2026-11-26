Auer äußerte damals Verständnis für die „Empörung über den Preis“. „Die meisten Leute, die das gesagt haben, das war nicht in New York“, sagte er. In New York bekomme man kein schlechtes Feedback. „Das ist eine der allerteuersten Städte der Welt, eine der allerteuersten Straßen in dieser allerteuersten Stadt. Die sollen sich mal anschauen, was hier eine Wohnung kostet.“ Zudem würden alle Rohstoffe für das Brot importiert. Auch die Theke sei aus einem Baum aus der Steiermark gefertigt.

Günstig ist das Brot allerdings auch für New Yorker Verhältnisse nicht. Ein gewöhnlicher Laib kostet in der Millionenmetropole im Schnitt nur wenige Dollar, auch handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot ist in vielen Bäckereien für unter 20 Dollar zu haben.

Kräftiges Roggenbrot gehört in Österreich zum Alltag, in den USA ist es deutlich weniger verbreitet. New York erlebt zugleich seit Jahren einen Boom handwerklicher Bäckereien und Sauerteigbrote.