Premiere der „Tourismusstars“ in Schloss Schönbrunn

In Schloss Schönbrunn wurden erstmals die „Tourismusstars“ vergeben. Ausgezeichnet wurden Betriebe, Initiativen und Persönlichkeiten der Branche.
Neuer Preis für Österreichs Tourismusbranche
Am Montagabend wurden in Schloss Schönbrunn erstmals die „Tourismusstars“ verliehen. Der neue nationale Award würdigt Leistungen in Tourismus, Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft. Insgesamt wurden Preise in 16 Kategorien vergeben.
Die Gala fand wenige Tage vor dem Eurovision Song Contest 2026 statt, der Österreichs Gastfreundschaft international ins Blickfeld rückt.
Politische und internationale Gäste
Zu den Gratulant:innen zählten Elisabeth Zehetner, Art Fisher, Astrid Steharnig-Staudinger sowie Susanne Kraus-Winkler.
Durch den Abend führte Moderatorin Silvia Schneider.
Fokus auf Nachwuchs und Persönlichkeiten
Ein Schwerpunkt lag auf Nachwuchsförderung. Als „Lehrling des Jahres“ wurde Sarah Schöftner vom Hotel Guglwald ausgezeichnet. Den Preis „Young Generation Tourismusstar des Jahres“ erhielt David Oberlindober vom Alpin Resort Sacher Seefeld.
Zwei Ehrenpreise gingen an bekannte Branchenvertreter: Susanne Kraus-Winkler erhielt den „Lifetime Honorary Award“, Gerold Schneider wurde zur Tourismuspersönlichkeit des Jahres gekürt.
Weitere ausgezeichnete Betriebe
Zu den weiteren prämierten Unternehmen und Institutionen zählten unter anderem Aqua Dome Tirol Therme Längenfeld, Schönbrunn Group, Naturhistorisches Museum Wien, DDSG Blue Danube, Oper im Steinbruch St. Margarethen sowie das NH Hotel Vienna Airport.
Branchentreff mit prominenter Gästeliste
Die Gala wurde auch zum Netzwerktreffen der Branche. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Toni Mörwald, Irmgard Querfeld, Daniel Serafin, Maria Rauch-Kallat und Klaus Panholzer.
Für den musikalischen Rahmen sorgten Sängerin Giselle Jackson und Cesar Sampson.