Premiere der „Tourismusstars“ in Schloss Schönbrunn

Am Montagabend wurden in Schloss Schönbrunn erstmals die „Tourismusstars“ verliehen. Der neue nationale Award würdigt Leistungen in Tourismus, Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft. Insgesamt wurden Preise in 16 Kategorien vergeben.

Die Gala fand wenige Tage vor dem Eurovision Song Contest 2026 statt, der Österreichs Gastfreundschaft international ins Blickfeld rückt.