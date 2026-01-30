Die besten 9 Adressen für Omakase, Carte Blanche & Co.

1010 Wien, Krugerstraße 15

shiki-omakase.at

Vorigen November war es so weit, Joji Hattori eröffnete Wiens erstes Omakase-Restaurant im klassischen japanischen Sinn: Sushi auf höchstem Niveau, vor den Augen der maximal acht Gäste zubereitet. Shiki-Küchenchef Alois Traint hat sich während der vergangenen Jahre sehr intensiv mit japanischer Küchentechnik und -Philosophie befasst, davon kann man sich hier überzeugen.

Elf Gänge kommen auf € 298,–, in der Version „Akasaka“ mit Wagyu-Rind und Kaviar auf € 448,–.