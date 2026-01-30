Omakase: Warum Österreich jetzt den Koch entscheiden lässt

Denn am Tsukiji-Fischmarkt – er wurde 2018 geschlossen – konnte man Fisch aber nicht nur kaufen, sondern auch essen. Viele kleine Sushi-Läden und Imbisse verteilen sich am riesigen Marktgebiet und was man hier ab sechs Uhr in der Früh bekam, befand sich jenseits aller Sushi-Wahrnehmungen, die man sonst wo haben konnte. Und: Man setzte sich hin und ließ den Meister machen.

Mein japanischer Begleiter und Reiseleiter ließ dem Chef gegenüber wohl sicher irgendwas in der Richtung fallen, dass man die Langnase mit dem verschlafenen Gesicht bitte nicht allzu verstören solle, also eher keine Abalone mit Darm, nichts was noch zuckt. Egal, er formte behende und schweigend Nigiri-Sushis, von denen jedes einzelne ein Kunstwerk war, und platzierte sie von Hand auf ein schräges Holzpult vor seiner Vitrine. Zuerst welche mit diversen Tintenfischen, knackig, bissfest, dann die hellen, zarten Fische, fast durchsichtig, dann die intensiven Superstars, Stachelmakrele, Maguro, und als Krönung schließlich O-Toro, der fette Bauchlappen des Blauflossenthunfischs …