9 Top-Adressen für seltene Rassen

Alte Nutztierrassen rettet man nicht, indem man sie im Zoo parkt, sondern durch Nutzung ihrer Vorteile. Hier wird mit alten Nutztierrassen Köstliches produziert.
1. Schober
Roman Schober übernahm den Waldviertler Fleischhauereibetrieb 1999, setzte gleich einmal auf Bio, dann auf die großartigen Uralt-Schweinerasse Turopolje sowie auf die alte, einheimische Rinderrasse Waldviertler Blondvieh. Mit der Marke Porcella.at co-gründete er auch neue Vertriebswege.
2. Thum
Roman Thum ist so etwas wie der offiziell beste Beinschinkenmacher Österreichs, seit einigen Jahren verarbeitet er auch Fleisch von Mangalitza-Schweinen. Einerseits zum legendären – und in dem Fall etwas fetteren – Beinschinken, zu Salami, zu Krainern, zu Speck und Grammelschmalz. Frisches Mangalitza-Fleisch gibt’s ebenfalls.
3. Triebaumer
Der gelernte Koch Richard Triebaumer hält seine Mangalitzas im Obstgarten am Neusiedler See, macht aus ihrem enormen Rückenspeck den besten Lardo des Landes.
4. Gleinkersee
Gunda und Klaus Dutzler besitzen einen kleinen, malerischen See in Oberösterreich, verpassten ihm das beste Campingplatz-Lokal des Landes und begannen 2011 auch damit, eigene Bio-Ochsen zu züchten. Darunter die alte Tiroler Rasse der Pustertaler Sprinzen. Fleisch wird vor Ort zubereitet oder gegen Anmeldung als Paket verschickt.
5. Krispel
Der südoststeirische Winzer Toni Krispel startete mit seinem „Neusetzer“ – in Basalttrögen gereifter Mangalitza-Lardo – einen Trend. In seinem Genussgut gibt’s Mangalitza in allen denkbaren Formen, von Mortadella über Bratwurst, Salami und Leberkäse bis zum mit Lardo umwickelten Käse.
6. Biozackelhof Schornsteiner
Seit 2007 züchtet Familie Schornsteiner diese eindrucksvollen Ur-Schafe. Ihr köstliches, an Wildbret erinnerndes Bio-Fleisch ist sowohl als Frischfleisch zu bekommen als auch wird es zu Würsten und großartigen Schinken verarbeitet.
7. Augut
Die Familie Pichler aus Zell am See setzte schon 1990 auf die alpine „Superkuh“, das Pinzgauer Rind. Aus ihrer Milch machen die Pichlers Hofkäse, das Fleisch gibt’s gegen Vorbestellung und Abholung als Frischfleischpaket.
8. Koschak
Anton Koschak, Weinbauer und Wirt, war seit den 1990ern einer der wenigen, die sich um die Wiederentdeckung des legendären Sulmtaler Huhns kümmerten, mit etwas Glück und Vorreservierung kann man es bei ihm genießen.
9. Elpons
Julia und Alexander Elpons züchten im Südburgenland das Krainer Steinschaf, eine der ältesten Schafrassen Mitteleuropas, sein Fleisch gilt als besonders zart und köstlich. Das Frischfleisch und Würste werden verschickt.