9 Top-Adressen für seltene Rassen

Gunda und Klaus Dutzler besitzen einen kleinen, malerischen See in Oberösterreich, verpassten ihm das beste Campingplatz-Lokal des Landes und begannen 2011 auch damit, eigene Bio-Ochsen zu züchten. Darunter die alte Tiroler Rasse der Pustertaler Sprinzen. Fleisch wird vor Ort zubereitet oder gegen Anmeldung als Paket verschickt.

www.gleinkersee.at