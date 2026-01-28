Ayumi Kondo: „Bei Omakase geht es ums Vertrauen“

Frau Kondo, was bedeutet „Omakase“ eigentlich und welchen Stellenwert hat das Prinzip in der japanischen Gastronomie?

Das Wort leitet sich vom Verb „makaseru“ ab, was so viel bedeutet wie etwas jemandem zu überlassen, jemandem etwas anzuvertrauen, kombiniert mit der japanischen Höflichkeitsformel „O“ – also ein respektvoll gemeintes „Ich überlasse es Dir“. Und das ist in der japanischen Gastronomie oft gar keine schlechte Idee, denn nur der Koch weiß, was er am Morgen besonders Frisches oder Außergewöhnliches bekommen hat. Und nicht zuletzt garantiert der Koch so dann auch die korrekte Reihenfolge der Gänge, was in Japans Küche eine sehr wichtige Rolle spielt, von „zart“ zu „intensiv“, von „knackig“ zu „cremig, fettig“.

Zu welchen Anlässen lässt man sich in Japan auf so ein Omakase-Menü ein?

Ein Omakase-Menü ist nichts Spontanes, man weiß vorher, dass man das – meistens mit Gästen – machen will und man weiß auch wo. Nämlich im Idealfall dort, wo man den Koch kennt, ihm vertraut und seine Küche schätzt. Auf ein Überraschungs-Abenteuer lässt man sich bei allem Vertrauen aber trotzdem nicht ein, No-gos werden im Vorhinein besprochen. Und gerade wenn man gemeinsam mit Gästen isst, hat Omakase dann eine sehr praktische Komponente – das Gespräch wird nicht durch die Auswahl der Gerichte und Bestellungen unterbrochen.