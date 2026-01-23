Alte Nutztierrassen in Österreich: Warum sie wichtig sind

Vieles spielt bei Qualität von Fleisch eine Rolle: Haltung, Wachstum, Fütterung auch die Schlachtung. Wirkt sich Rasse auf Qualität aus, oder anders gefragt: Schmeckt ein Steak von der Pustertaler Sprinze besser als eines von einem modernen Hochleistungs-Rind wie etwa dem Blauen Belgier?

Alte Rassen haben eine viel feinere Muskelstruktur, viel mehr intramuskuläres Fett, Fleisch dieser anderen Rassen hat einen ganz anderen Biss und auch einen intensiveren Geschmack. Wennst von der Turbo-Kuh einen großen Braten ins Rohr schiebst, hast nachher einen kleinen Braten, klarer Fall von Masse statt Klasse. Leider kennt der Otto Normalverbraucher die gute Ware ja gar nicht mehr.

Viele Betriebe, die sich alten Rassen widmen, arbeiten biologisch, mit extensiver Haltung, in Kreislaufwirtschaft. Kann sich das insgesamt ausgehen?

Das geht nur mit Direktvermarktung, also indem möglichst viel von der Wertschöpfung am Hof bleibt und nicht an Handelsspannen abgegeben werden muss. Marketing würde natürlich auch helfen, aber dafür sind einstweilen die Stückzahlen noch zu gering, außerdem braucht es beim Verkauf von Fleisch alter Rassen so viel Aufklärungsarbeit, das geht nur im persönlichen Kontakt.

Warum schafften es Frankreich, Spanien und Italien so viel besser als Österreich, sein Nutztier-Kulturgut zu pflegen und zur weltweiten Marke zu machen?

Ganz so schlecht schaut es bei uns eh gar nicht aus, aber zu einem gewissen Maß liegt das natürlich einmal an der Esskultur – Franzosen machen einen Kult aus ihren regionalen Produkten, sie sind stolz darauf. Prinzipiell ist das Verständnis für die Haltung alter Rassen in Österreich sehr groß, das liegt wohl am Heimatbewusstsein, und je mehr die Leute drüber wissen, desto größer ist auch das Interesse am Produkt. Bleibt nur noch, es auch zu kaufen. Und tatsächlich gibt’s bei uns in jeder Gegend was Gutes.