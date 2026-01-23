Was gutes Fleisch mit alten Nutztierrassen zu tun hat

Mit dem Geschmack eines echten Sulmtaler Huhns haben diese Vögel aber halt nichts gemein. Das Sulmtaler braucht nicht weniger als 30 Wochen, um sein Schlachtgewicht zu erreichen, sucht in diesen sieben Monaten weite Flächen nach Gräsern, Würmern und Käfern ab und hat nicht nur ein reges Sozialleben, sondern lagert auch köstliches Fett („gelb wie Maibutter“, so die legendäre Kochbuch-Autorin des 19. Jahrhunderts Katharina Prato) in ihrer Muskulatur ein. Ein Kilo Sulmtaler kostet dann halt auch 40 Euro, wobei die prächtigen Tiere gerne drei davon auf die Waage bringen.

Allerdings: Das Sulmtaler Huhn ist – selbst wenn man es bezahlen wollte – nur sehr schwer zu bekommen. Eine südsteirische Aufzucht- und Vermarktungs-Initiative scheiterte 2012, die letzte professionelle Züchterin gab vor ein paar Jahren w. o. Womit das legendär köstliche Huhn, das im 19. Jahrhundert aus den besten Schlägen der Südsteiermark gezüchtet und an allen Fürstenhöfen Europas genossen wurde, heute zu den 40 gefährdeten, fast verschwundenen heimischen Haustierrassen zählt.