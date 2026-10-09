No-Show: Wenn Gäste reservieren und einfach nicht kommen

Mit Reservierungen ist das so eine Sache: Einerseits garantieren sie uns Gästen einen freien Tisch in dem Lokal, weil wir dort mit Freunden, Familie oder Kollegen lieber gemütlich essen und trinken wollen, anstatt vor der Türe oder an der Bar darauf zu warten, dass etwas frei wird. Andererseits ist so eine Reservierung halt auch eine Verpflichtung, eine Absichtserklärung, auf die man sich im Restaurant beruft und entsprechend Ware und Personal aufbietet.

Das ist, muss man leider sagen, noch nicht bei allen Gästen angekommen. Denn reserviert ist schnell einmal, vor allem online und am Handy, ohne persönlichen Kontakt, ohne dass dabei eine der beiden Seiten in den Kalender schauen muss. Nur läuft die Sache in einem Restaurant anders als etwa in einem Kino, wo der Film sowieso gezeigt wird und es dem Vorführer vergleichsweise egal ist, ob in der sechsten Reihe zwei Plätze leer bleiben.