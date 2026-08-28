25 Jahre MQ: Was in der Gastronomie schiefläuft

Was gibt es sonst noch? Ah ja, das Dschungel Café im Theater für junges Publikum, kulinarisch bedeutungslos, aber seit vielen Jahren beliebter Treffpunkt von Eltern mit Kleinkindern. Und natürlich das Glacis Beisl, das 2004 als Letztes an den Start ging, sich aber bis heute der größten Kontinuität von allen erfreut. Warum? Nun ja, ausgezeichnet gekochte Wiener Küche, ein traumhafter Gastgarten mit echten Bäumen, professioneller Service, eine tolle Weinkarte und kein Museumsdirektor, der sich in den gastronomischen Betrieb einmischt, könnten Gründe dafür sein.

Die Impulse kommen im Museumsquartier aber längst von den Winzlingen, den Pop-ups. Aktuell etwa noch bis 13. September die Kooperation FKK (freie Kiosk-Kultur) und Estudio Schumi, die einen slowenischen Designer-Kiosk aus den 1960ern mit lustigen Getränken, lustigen Snacks und lustiger Kultur bespielen; oder die Melonenhalle, ein fantastisches Projekt, bei dem es im Sommer 2024 nichts anderes als italienische Wassermelonen mit AOC-Siegel, Prosecco und Negroni Sbagliato gab. Oder das heitere Standl MQ Amore beim Minigolfplatz mit erstklassigem Espresso, Gelato und auch ein paar alkoholischen Getränken, aber ganz ohne übertriebene Ernsthaftigkeit.

Ist es nach 25 Jahren zu spät, die ganze Sache mit der Gastronomie im Museumsquartier noch einmal neu anzudenken, an Synergien, Koordination und Steigerung der Attraktivität zu arbeiten? Eigentlich nicht …