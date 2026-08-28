Die 10 besten Museumslokale der Welt

Von New York bis Salzburg: Diese zehn Museumslokale verbinden Kunst, Architektur und Kulinarik. Darunter finden sich Michelin-prämierte Restaurants ebenso wie historische Cafés und überraschende Design-Hotspots.
Museumslokale haben etwas ganz Eigenes, eine spezielle Atmosphäre, etwas Erhabenes. Klar, das liegt an den meist grandiosen Kunstwerken in unmittelbarer Umgebung, aber auch an oft besonderer Architektur und moderner Küche. Und ja, sie haben es mit Gästen in einer kulturell angeregten, aufnahmebereiten Stimmung zu tun, diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen. Das sind die besten ihrer Art:
1. The Modern, Museum of Modern Art
Das Museum ist eine Ikone, das Restaurant architektonisch vergleichsweise schlicht, dafür aber mit einer Küche ausgestattet, die zwei Michelin-Sterne hat. Küchenrichtung: französisch-amerikanisch mit japanischen Akzenten.
2. Rijks, Rijksmuseum
Das Restaurant im grandiosen Rijksmuseum (Besuch unbedingt vorreservieren!) machte 2014 auf, 2023 erhielt es ein komplettes Update. Küchenchef Joris Bijdendijk arbeitet puristisch, konzentriert sich auf Zutaten aus den Niederlanden. Ein Michelin-Stern, 17 Punkte bei Gault Millau, gelistet im 50 Best Restaurants-Ranking.
3. Nerua, Guggenheim Bilbao
Schon das Museum ist ein Kunstwerk, Bilbao ein gastronomisches Paradies. Der erste Küchenchef Martín Berasategui (heute Besitzer des Restaurant Ola) prägte die moderne, baskische Linie, Nachfolger Josean Alija baute darauf auf. Fantastisches Erlebnis.
4. Enrico Bartolini, MUDEC
Enrico Bartolini selbst ist gewissermaßen Künstler, seine Kreationen sind fast zu schön zum Aufessen. Und er ist extrem erfolgreich: Seine insgesamt 15 Restaurants weisen zusammen 14 Michelin-Sterne auf, das 2016 eröffnete Restaurant im Museo delle Culture in Mailand hat ganze drei.
5. Le Frank, Fondation Louis Vuitton
Im 2014 eröffneten Privatmuseum ist alles zukunftsweisend und modern – Architektur (Frank Gehry), Philosophie und gezeigte Objekte. So auch das Restaurant: Jean-Louis Nomicos kommt aus der Ducasse-Schule, hier zelebriert er moderne französische Küche vom Feinsten. Angenehm: mittags ohne Reservierung, und es gibt auch ein Café mit Bistro-Preisen.
6. Odette, National Gallery Singapore
Typisch Singapur: Im Nationalmuseum gibt es mehr als zehn Restaurants, das Odette von Julien Royer ist das eleganteste, beste und am höchsten ausgezeichnete (drei Michelin-Sterne). Puristische, modern-französissche Küche, in der – typisch Singapur – Luxuszutaten nicht fehlen dürfen.
7. V&A Café, Victoria and Albert-Museum
Ein Museumslokal, bei dem einem zuerst einmal die Spucke wegbleibt: Viktorianische Architektur vom Feinsten, das Restaurant gibt es seit 1856, der Welt erstes Museums-Café. Die Küche ist okay, aber in diesem Fall nicht der Star.
8. Bar Luce, Fondazione Prada
Okay, das Essen hier läuft für Mailänder Verhältnisse eher unter „Snack“. Aber dafür wurde die Bar Luce von Kult-Regisseur Wes Anderson entworfen!
9. M32, Museum der Moderne Mönchsberg
Das beste Museumslokal Österreichs befindet sich am Salzburger Mönchsberg, modernes Design, prachtvoller Ausblick auf Salzburg, tadellose austro-mediterrane Küche. Allerdings zu Preisen, um die man in Paris auch schon im Sterne-Restaurant essen kann.
10. Poldi Fitzka, Landesgalerie Niederösterreich
Auch die 2019 eröffnete Landesgalerie Niederösterreich bekam ihr junges, modernes Museumscafé. Das sich vor allem als eine der besten Frühstücks-Locations in Niederösterreich etablierte und sonst auf heimische Klassiker setzt.