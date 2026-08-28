Die 10 besten Museumslokale der Welt

Museumslokale haben etwas ganz Eigenes, eine spezielle Atmosphäre, etwas Erhabenes. Klar, das liegt an den meist grandiosen Kunstwerken in unmittelbarer Umgebung, aber auch an oft besonderer Architektur und moderner Küche. Und ja, sie haben es mit Gästen in einer kulturell angeregten, aufnahmebereiten Stimmung zu tun, diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen. Das sind die besten ihrer Art: