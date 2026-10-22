Hochverarbeitete Lebensmittel: Kein höheres Darmkrebsrisiko, Wurst bleibt die Ausnahme

Wer viele hochverarbeitete Lebensmittel isst, erkrankt laut einer großen US-Studie insgesamt nicht häufiger an Darmkrebs. Forschende des National Cancer Institute werteten dafür Daten von 461.682 Erwachsenen aus. Zwischen der Gesamtmenge an hochverarbeiteten Lebensmitteln und dem Darmkrebsrisiko fanden sie keinen Zusammenhang. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift PLOS Medicine erschienen.

Beim Blick auf einzelne Lebensmittelgruppen zeigte sich aber ein differenziertes Bild. Hochverarbeitete Fleischprodukte gingen mit einem höheren Risiko einher, hochverarbeitete Vollkorn- und Milchprodukte dagegen mit einem niedrigeren. „Wir haben keinen Zusammenhang zwischen dem Gesamtkonsum hochverarbeiteter Lebensmittel und dem Auftreten von Darmkrebs beobachtet“, sagt Studienleiterin Erikka Loftfield.