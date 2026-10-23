Almdudler, Extrawurst, Soletti: So schmeckt Österreich

Wenn man fragt, wie und wonach Österreich schmeckt, lautet die erste Antwort wahrscheinlich „nach Schnitzel“. Gefolgt von Sachertorte, Mozartkugel, Marillenknödel, Tafelspitz, Kaiserschmarren und Zwiebelrostbraten. Eh, diese Antwort würde auch jedem Tourismusmanager einfallen, denn darauf sind wir stolz, das sind Gerichte, die man in der ganzen Welt kennt, die Besucher aus der ganzen Welt in Österreich als erste bestellen.

Und damit fallen sie in dieser Liste auch schon wieder aus dem Sortiment. Denn hier sind wir auf der Suche nach jenen Spezialitäten, die für uns Österreicherinnen und Österreicher so alltäglich sind, dass sie uns gar nicht mehr auffallen. Die aber trotzdem besonders sind, weil sie entweder hier erfunden wurden, nur hier so zubereitet werden, nur hier bekannt sind oder eben nur hier genau so schmecken wie sie schmecken. Zum Beispiel diese hier, alphabetisch gereiht, nicht nach dem Platz, den sie in unserem Herzen haben: