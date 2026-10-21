Süßstoffe und Darmbakterien: Was eine Laborstudie mit 39 Zuckerersatzstoffen zeigt

Süßstoffe stecken in Light-Getränken, Süßigkeiten, Desserts, Snacks und Frühstücksflocken. Ob sie im Darm einfach durchrutschen, hat ein Team der MRC Toxicology Unit der Universität Cambridge im Labor untersucht. Die Forschenden züchteten 25 Arten von Darmbakterien einzeln, darunter nützliche, neutrale und potenziell schädliche, und setzten sie 39 handelsüblichen künstlichen und natürlichen Süßstoffen aus.

Die Ergebnisse sind im Juni im Fachjournal Molecular Systems Biology erschienen und werden derzeit international wieder breit geteilt. Erstautorin ist Sonja Blasche, die Arbeit leitete Kiran Patil.