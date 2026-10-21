Hochverarbeitete Lebensmittel: Studie findet 40 Prozent mehr stille Hirnschäden

Menschen, die besonders viele hochverarbeitete Lebensmittel essen, zeigen im Hirnscan häufiger kleine Schädigungen. Das berichten Forschende der McMaster University und des Population Health Research Institute im kanadischen Hamilton im Fachjournal JAMA Network Open. In der Gruppe mit dem höchsten Konsum war die Wahrscheinlichkeit für solche Schäden um rund 40 Prozent höher als in der Gruppe mit dem niedrigsten.

Gemeint sind Veränderungen, die meist unbemerkt bleiben, etwa sogenannte stille Schlaganfälle oder Veränderungen der weißen Hirnsubstanz. Sie verursachen oft keine spürbaren Symptome, gelten aber als Warnzeichen für spätere Schlaganfälle und Gedächtnisprobleme. Bei Frauen war der Zusammenhang besonders deutlich: In der höchsten Konsumgruppe war das Risiko für solche Befunde fast doppelt so hoch wie in der niedrigsten.