Gault&Millau Genussmesse 2026 bringt Österreichs Spitzenküche nach Wien

110 Köchinnen und Köche, renommierte Weingüter und zahlreiche Produzenten machten die Ottakringer Brauerei am 12. und 13. September zum Treffpunkt der österreichischen Kulinarikszene.
Die Gault&Millau Genussmesse hat am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Spitzenköchinnen und Spitzenköche aus ganz Österreich in Wien versammelt. Am 12. und 13. September 2026 wurde die Ottakringer Brauerei zum dritten Mal zum Schauplatz des Kulinarikformats. Insgesamt waren 110 Köchinnen und Köche angekündigt, ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Weingüter und Genussproduzenten.
Spitzenküche aus ganz Österreich
An beiden Veranstaltungstagen präsentierten bekannte Namen der heimischen Gastronomie ihre Küche in kompakten Kostproben. Am Samstag waren unter anderem Richard Rauch, Konstantin Filippou, Andreas Döllerer, Toni Mörwald, Julian Stieger, Hannes Müller und Paul Ivić vertreten.
Am Sonntag folgten unter anderem Vitus Winkler, Silvio Nickol, Max Stiegl, Lukas Nagl, Parvin Razavi, Hubert Wallner, Peter Girtler und Jakob Karner. Damit bot die Genussmesse einen breiten Querschnitt durch die österreichische Spitzengastronomie, von Fine Dining und moderner Regionalküche bis zu vegetarischen und international geprägten Konzepten.
Wein als zweiter Schwerpunkt
Neben der Küche spielte auch Wein eine zentrale Rolle. Zu den vertretenen Betrieben zählten unter anderem Jurtschitsch, Gernot und Heike Heinrich, Feiler-Artinger, Hannes Reeh, Umathum, Bründlmayer, Schloss Gobelsburg, Lukas Markowitsch und die Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein.
Sektproduzenten wie Szigeti, Kattus und Schlumberger ergänzten das Angebot. Cocktails und weitere Drinks kamen unter anderem von der Krawall Bar.
Genussmesse setzt auf direkten Austausch
Neben den kulinarischen Kostproben bot die Veranstaltung Gelegenheit zum direkten Austausch mit Köchinnen und Köchen, Winzern und Produzenten. Ergänzt wurde das Programm durch Aussteller aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Genuss.
Mit der Kombination aus hochkarätiger Gastronomie, österreichischen Weinen und einem breiten Produzentenangebot positionierte sich die Gault&Millau Genussmesse auch 2026 als kompakte Leistungsschau der heimischen Kulinarikszene.