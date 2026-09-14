Gault&Millau Genussmesse 2026 bringt Österreichs Spitzenküche nach Wien

Die Gault&Millau Genussmesse hat am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Spitzenköchinnen und Spitzenköche aus ganz Österreich in Wien versammelt. Am 12. und 13. September 2026 wurde die Ottakringer Brauerei zum dritten Mal zum Schauplatz des Kulinarikformats. Insgesamt waren 110 Köchinnen und Köche angekündigt, ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Weingüter und Genussproduzenten.

Spitzenküche aus ganz Österreich

An beiden Veranstaltungstagen präsentierten bekannte Namen der heimischen Gastronomie ihre Küche in kompakten Kostproben. Am Samstag waren unter anderem Richard Rauch, Konstantin Filippou, Andreas Döllerer, Toni Mörwald, Julian Stieger, Hannes Müller und Paul Ivić vertreten.

Am Sonntag folgten unter anderem Vitus Winkler, Silvio Nickol, Max Stiegl, Lukas Nagl, Parvin Razavi, Hubert Wallner, Peter Girtler und Jakob Karner. Damit bot die Genussmesse einen breiten Querschnitt durch die österreichische Spitzengastronomie, von Fine Dining und moderner Regionalküche bis zu vegetarischen und international geprägten Konzepten.