Aber woher kommt die Lust an der Rohheit? Aus Japan. Dort strebt man andere kulinarische Werte an als im Westen. In Japans traditioneller Küche geht es weniger um Kreativität, Geschmackskombinationen oder der Verwendung prestigeträchtiger Zutaten, sondern um Ehrerbietung gegenüber der Natur. Die Natur als solche zu erkennen und zu würdigen, ist die hohe Schule, erlebbar durch absolute Frische, Unverfälschtheit und meisterhafte Schnitttechnik vor allem bei Fisch, Meeresfrüchten und Gemüse.

Diese Philosophie hatte auf die französischen Meisterköche der Nouvelle Cuisine in den 1970ern großen Einfluss. Eigengeschmack, Natürlichkeit, Frische und Leichtigkeit statt zu Tode gegarter und unter schweren Saucen begrabener Gerichte, darum ging es den Säulenheiligen dieser Küchen-Revolution Paul Bocuse, Michel Guérard, Pierre Troisgros und Alain Chapel.

Dazu kamen ab den 1980ern aber auch die Sushi-Welle und Trends wie die „Californian Cuisine“ sowie sämtliche andere Fusionsküchen. Bei denen ging es dann nicht mehr um Würdigung, sondern um Effekte und Show – und mit der damals noch als sehr exotisch empfundenen Rohheit, kombiniert mit scharfem Anbraten unter Rauch und Flammen, konnte man damals durchaus Punkte machen. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch das in den 1960ern von Arrigo Cipriani erfundene „Carpaccio“ weltweit populär und damit erlebte die Rohheit selbst beim Rindfleisch eine ganz neue Welle.