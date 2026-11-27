Das Steak muss bluten, der Fisch noch zucken – woher kommt die Lust, Fleisch und Fisch nicht mehr zu garen, sondern möglichst roh zu verspeisen?
Vor 30 Jahren hätten Gäste das Steak oder das Fischfilet, wie es heute serviert wird, in die Küche zurückgeschickt. Mit der Bemerkung „bitte zubereiten, das Stück ist noch roh, danke“. Das hat sich verändert, und zwar sehr.
Wenn der gebratene Fisch nicht zumindest „glasig“ ist, gilt er mittlerweile fast schon als verdorben, und Steaks werden immer häufiger „rare“ bestellt: Das britische Meinungsforschungsinstitut erhob heuer im Februar bei einer repräsentativen Befragung von 6.444 Erwachsenen die beliebteste Steak-Zubereitung, 29 Prozent antworteten mit „medium rare“, acht mit „rare“ und immerhin zwei Prozent mit „Extra rare/bleu“, insgesamt also fast 40 Prozent, die ihr Fleisch größtenteils oder ganz roh mögen.
Fleisch schmecken „so wie es ist“
Fragt man die Menschen, die diese Garstufe bevorzugen, antworten sie meistens damit, „das Fleisch schmecken zu wollen, so wie es ist“. Was natürlich ein interessantes Argument ist, denn erstens darf es ja sehr wohl gesalzen und gepfeffert als auch bis knapp an die Verkohlung angebraten werden. Und zweitens muss man sagen, dass rohes Rindfleisch halt nach vergleichsweise wenig schmeckt: Ab 50 Grad verändert sich die Proteinstruktur, eine Garung und damit Geschmack setzt ein, zwischen 60 Grad und 70 Grad geht es mit der Reaktion von Zuckern und Aminosäuren, dem Schmelzen von Fett dann erst wirklich zur Sache.
Vom physikalischen Standpunkt her schmeckt Steak „medium“ jedenfalls am besten, weil da am meisten Geschmack bei gleichzeitig größter Saftigkeit und auch reichlich Röstaromen durch die Maillard-Reaktion vorhanden sind. Aber Logik spielt beim Essen selten eine Rolle, bestellt wird nicht nur, was schmeckt, sondern womit man die Umgebung zu beeindrucken glaubt – und rohes Fleisch wird da offenbar als starkes Signal gesehen.
Japans Rohheit erobert die Welt
Aber woher kommt die Lust an der Rohheit? Aus Japan. Dort strebt man andere kulinarische Werte an als im Westen. In Japans traditioneller Küche geht es weniger um Kreativität, Geschmackskombinationen oder der Verwendung prestigeträchtiger Zutaten, sondern um Ehrerbietung gegenüber der Natur. Die Natur als solche zu erkennen und zu würdigen, ist die hohe Schule, erlebbar durch absolute Frische, Unverfälschtheit und meisterhafte Schnitttechnik vor allem bei Fisch, Meeresfrüchten und Gemüse.
Diese Philosophie hatte auf die französischen Meisterköche der Nouvelle Cuisine in den 1970ern großen Einfluss. Eigengeschmack, Natürlichkeit, Frische und Leichtigkeit statt zu Tode gegarter und unter schweren Saucen begrabener Gerichte, darum ging es den Säulenheiligen dieser Küchen-Revolution Paul Bocuse, Michel Guérard, Pierre Troisgros und Alain Chapel.
Dazu kamen ab den 1980ern aber auch die Sushi-Welle und Trends wie die „Californian Cuisine“ sowie sämtliche andere Fusionsküchen. Bei denen ging es dann nicht mehr um Würdigung, sondern um Effekte und Show – und mit der damals noch als sehr exotisch empfundenen Rohheit, kombiniert mit scharfem Anbraten unter Rauch und Flammen, konnte man damals durchaus Punkte machen. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch das in den 1960ern von Arrigo Cipriani erfundene „Carpaccio“ weltweit populär und damit erlebte die Rohheit selbst beim Rindfleisch eine ganz neue Welle.
Tataki, Ceviche, Crudo – Hauptsache roh
Und die Attraktivität der Rohkost ließ bis heute nicht nach. In Istrien wurde in den frühen 2000er-Jahren die alte Fischer-Tradition, Meeresfrüchte unmittelbar nach dem Fang frisch und roh zu genießen, wiederentdeckt, wobei man sagen muss, dass das im Gegensatz zum rohen Steak wirklich ein geschmackliches Erlebnis sein kann. Damir & Ornella und das Marina in Novigrad setzten diesbezüglich Trends, Danilo Skoko und seine Konoba Batelina wurden durch Anthony Bourdains Sendung „No Reservations“ weltberühmt.
Bald trat dann auch noch die mehr oder weniger traditionelle japanische Zubereitung des Tataki auf den Plan, quasi ein kurz angebratenes Tatar, und nicht zuletzt das aktuell extrem populäre peruanische Nationalgericht Ceviche. Das mit rohem Fisch im Original zwar gar nichts zu tun hat, im Gegenteil, bei Ceviche wird das Protein nämlich durch die Säure von Zitrusfrüchten „denaturiert“, „kalt gegart“, wie man auch sagt.
Aber wie auch immer „Tataki“, „Carpaccio“, „Crudo“, „Ceviche“, „Sashimi“ und „Tatar“ sind aktuell die Must-haves auf Österreichs Vorspeisen-Karten, mal mehr, mal weniger roh, mal mehr, mal weniger original, alle wollen es. Und wenn Kühlung sowie Küchenhygiene es zulassen – warum nicht.