Auch unbehandelte, nicht pasteurisierte Rohmilch über Monate und Jahre zu Käse werden zu lassen, grenzt an ein Wunder. Anton Sutterlüty beherrscht es, seine im Bregenzerwald gekästen und in Wien gereiften Käse zählen zum Besten, was es in Österreich an Rohmilchkäse gibt.

Grünangergasse 5

1010 Wien

antonmachtkes.at