Im Lieblingsfisch am Karmelitermarkt, kann man erstklassigen Fisch und Meeresfrüchte nicht nur kaufen, sondern sich auch nach Belieben zubereiten lassen – also auch roh.©die-photographie.at
In Wien gibt es zahlreiche Adressen, an denen rohe Zutaten im Mittelpunkt stehen. Zehn Lokale und Geschäfte, die von fangfrischem Fisch über gereiften Schinken bis zu handwerklich hergestelltem Käse reichen.
Was einst als ungenießbar galt (und in manchen Ländern immer noch gilt), steht andernorts für naturbelassen, unverfälscht, gesund und vor allem köstlich. Rohschinken, Rohmilchkäse, Rohwürste, rohes Fleisch und roher Fisch – hier geben sie den Ton an:
1. Le Salzgries
Die klassische französische Küche ist sicher nicht die Heimat des Roh-Genusses – mit ein paar Ausnahmen: Denis Königs Beef Tatar ist französische Klassik und genauso, wie es Puristen lieben; die Meeresfrüchteplatten mit Austern, Krabben, Hummer, Garnelen und Schnecken (teils roh, teils gekocht) sind der französische Himmel auf Erden.
Marc-Aurel-Straße 6
1010 Wien
le-salzgries.at
2. Made in Sud
Auf den ersten Blick eine urige, kleine, urgemütliche Trattoria. Tatsächlich ist Küchenchef Ante Makelja einer der absoluten Spezialisten, was rohen Fisch anbelangt: Am Piatto Crudo di Pesce gibt’s frischen Tagesfang roh und nur ein bisschen mariniert.
Margaretenstraße 36
1040 Wien
madeinsud.at
3. Crudo del Monte Ofelio
Beim jungen Lokal der Gebrüder Formisano steht das Wörtchen nicht nur für jahrelang gereifte Rohschinken und Würste, für Rohmilchkäse, für roh marinierte Gemüse-Pickles und ein sagenhaftes Carpaccio. Sondern auch für Natürlichkeit, für Handarbeit kleiner Produzenten.
Gumpendorfer Straße 10-12
1060 Wien
instagram.com/crudo.vienna
4. Shiki Omakase
Es gibt viele großartige Sushi-Adressen in Wien, aber besser und exklusiver als im zum Shiki gehörenden Omakase geht es in Wien wohl nur schwer: Beste, frischeste Ware, ausgewählt und präsentiert vom Sushimeister, sowohl Fisch als auch Wagyu.
Krugerstraße 15
1010 Wien
shiki-omakase.at
5. Lieblingsfisch
Das beste Fischgeschäft des Landes: Hier kann man erstklassigen Fisch und Meeresfrüchte nicht nur kaufen, sondern sich auch nach Belieben zubereiten lassen – also auch roh. Austern, Garnelen, manchmal sogar See-Igel, der kaltgeräucherte Lachs ist Weltklasse.
Karmelitermarkt 44
1020 Wien
eishken.at/lieblingsfisch
6. Ciao Contessa
Schinken und Würste roh, nur mit Salz, Gewürzen und Luft reifen zu lassen, ist eine Kunst, die auch in Italien nicht jeder beherrscht. Barbara Grubmayr kennt die Meister persönlich und verkauft in ihrem kleinen Laden die streng limitierte Top-Ware.
Lerchenfelder Straße 19/5
1070 Wien
www.ciaocontessa.com
7. Anton macht Kes
Auch unbehandelte, nicht pasteurisierte Rohmilch über Monate und Jahre zu Käse werden zu lassen, grenzt an ein Wunder. Anton Sutterlüty beherrscht es, seine im Bregenzerwald gekästen und in Wien gereiften Käse zählen zum Besten, was es in Österreich an Rohmilchkäse gibt.
Grünangergasse 5
1010 Wien
antonmachtkes.at
8. Lingenhel
Apropos Rohmilchkäse, von dem hat Johannes Lingenhel in seinem Gourmet-Feinkostladen nicht nur ein sagenhaftes Sortiment an Ware aus Frankreich, Italien und der Schweiz vorrätig, er macht in seiner kleinen Stadtkäserei auch selbst edle Rohmilch-Camemberts.
Landstraßer Hauptstraße 74
1030 Wien
lingenhel.com
9. Reserva Ibérico by Paco
Er gilt als der beste Schinken der Welt: Der spanische Rohschinken vom schwarzfelligen, freilaufenden Iberico-Schwein, besonders dann, wenn es mit Eicheln („Bellota“) gemästet wurde. In dieser Schinkenbar wird der Götterschinken mit dem Messer von der Keule gesäbelt.
Wallnerstraße 5
1010 Wien
pacorestaurants.at/reserva-iberica
10. Tartarie Marie
Alle lieben Tatar, in dieser kleinen Edel-Snackbar bekommt man es: Von Rind, Kalb, Saibling, Lachsforelle oder Hirsch mit Marinaden und Toppings nach Wahl. Champagner ist vorhanden? Ja.
Freisingergasse 1
1010 Wien
tatariemarie.com