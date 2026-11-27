Das Beef Tatar war in den 1970ern eines der teuersten Gerichte in gutbürgerlichen Restaurants, das leistete man sich nur ganz selten. Und wenn, dann wurde natürlich alles ins Faschierte gemischt, was am Teller war.

Dann geriet das Beef Tatar in Vergessenheit, galt als altmodisch und uncool, quasi die kulinarische Entsprechung der Schlaghose. Bis es 1999 von Christian Petz, einem der besten Köche, die dieses Land jemals sah, wieder auf die Karte des Restaurants Meinl am Graben gesetzt wurde. Es sei eine Kindheitserinnerung gewesen, sagt er, und etwas Gutes habe ja immer eine Berechtigung.