Einst ein teures Gericht der gutbürgerlichen Küche, dann lange als altmodisch belächelt: Beef Tatar hat eine kulinarische Renaissance erlebt. Wie Christian Petz dem Klassiker 1999 zu einem neuen Auftritt verhalf und das rohe Rindfleisch zum Fixpunkt auf den Speisekarten wurde.
Menschen, die man heute „Boomer“ nennt, können sich noch daran erinnern: An die großen Teller mit dem Krapferl vom faschierten Rindsfilet in der Mitte, roher Dotter oben drauf und rundherum alle optionalen Würzungen – gehackte Zwiebel, Kapern, Ketchup, Tabasco, Worcestershire, Senf, Petersilie, Sardellenpaste.
Kulinarische Entsprechung der Schlaghose
Das Beef Tatar war in den 1970ern eines der teuersten Gerichte in gutbürgerlichen Restaurants, das leistete man sich nur ganz selten. Und wenn, dann wurde natürlich alles ins Faschierte gemischt, was am Teller war.
Dann geriet das Beef Tatar in Vergessenheit, galt als altmodisch und uncool, quasi die kulinarische Entsprechung der Schlaghose. Bis es 1999 von Christian Petz, einem der besten Köche, die dieses Land jemals sah, wieder auf die Karte des Restaurants Meinl am Graben gesetzt wurde. Es sei eine Kindheitserinnerung gewesen, sagt er, und etwas Gutes habe ja immer eine Berechtigung.
Willkommen im neuen Jahrtausend
Seine Version des Beef Tatar sah nun aber ganz anders aus: mit scharfem Messer von Hand kleingeschnitten, zart mariniert statt Ketchup-Fiasko, mit frischen Kräutern, auf Avocado-Sockel und von leichten Cremes oder Trüffel begleitet – das Beef Tatar des neuen Jahrtausends.
Und es setzte sich durch: 2013 und 2014 bemerkten im Zuge von Bistro- und Brasserie-Renaissance sogar Washington Post und San Francisco Chronicle das Comeback des rohen Hackfleischs in den USA. Heute fehlt es auf keiner Karte und zählt zu den beliebtesten Vorspeisen.