Smartphone: Der Spion in der Hosentasche

Oktober 2024, ein kalter Montagmorgen vor der Maria-Theresien-Kaserne in Wien-Hietzing. Die Blätter der Bäume auf beiden Seiten des Eingangsportals sind rostbraun wie das Ziegeldach des schlichten Backsteingebäudes. Es ist eine Hochsicherheitszone: Die „MTK“ beherbergt neben Einheiten der Garde und der Militärpolizei auch das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA), Österreichs militärischen Auslands-Nachrichtendienst. Wer hi­nein will, muss an Wachsoldaten vorbei durch eine Schleuse. Sie öffnet sich nun für einen Wagen mit niederösterreichischem Kennzeichen.

Darin sitzt Helmut Stieglitz* . Er fährt nicht auf den großen Parkplatz im Hof, sondern biegt gleich rechts ab. Dort wartet eine zweite Sicherheitsschleuse. Sie führt zu einem separat abgeriegelten Trakt mit Satellitenschüsseln auf dem Dach, dem Sitz des HNaA. Hier verbringt Helmut seinen Arbeitstag. Erst gegen 18 Uhr bricht er wieder auf, über die Südosttangente und die A22 in ein Dorf in Niederösterreich, in dem sein unscheinbares Einfamilienhaus steht.

Er merkt nicht, dass sein Smartphone nicht nur seinen Standort verfolgt, sondern genau diese Daten über Umwege auch auf einer Verkaufsplattform im Internet landen. Theoretisch kann sie dort jeder erwerben. Auch ausländische Geheimdienste können so Zugang dazu bekommen, ganz ohne aufwendige Hacker-Angriffe. „Advertising-based Intelligence“ nennt sich das, kurz ADINT.