Wie Österreichs Innenministerium Menschen überwachen kann

„Tangles“ heißt diese Anwendung. Sie wurde von der israelischen Firma Cobwebs entwickelt, die mittlerweile Teil des US-Unternehmens PenLink ist. Mit der Basisversion lassen sich Social-Media-Daten auswerten. Das sorgte 2021 für Ärger mit dem Facebook-Konzern Meta, der Cobwebs in einem Bericht über die „globale Überwachungsbranche“ als bösartigen Anbieter kennzeichnete. In der Präambel des Berichts heißt es, dass solche „Cyber-Söldner“ behaupten würden, nur Kriminelle und Terroristen ins Visier zu nehmen. In Wirklichkeit würden ihre Angriffe allerdings „wahllos erfolgen und auch Journalisten, Dissidenten, Kritiker autoritärer Regime, Familienangehörige von Oppositionellen und Menschenrechtsaktivisten umfassen“.

Auch Cobwebs zählte Meta damals zu diesen Cyber-Söldnern. Forscher des Facebook-Konzerns fanden heraus, dass Cobwebs Accounts in sozialen Medien betrieben hatte, die geschlossene Gruppen infiltrierten und Menschen zur Herausgabe von persönlichen Informationen verleiteten. Auch „Aktivisten, Oppositionelle und Beamte in Hongkong und Mexiko“ wurden laut Meta häufig zum Ziel der Cobwebs-Accounts. „Ungefähr 200“ dieser Accounts seien daraufhin von Metas Plattformen entfernt worden.

Geleakte Dokumente zeigen darüber hinaus, dass US-Behörden Tangles unter anderem zur Erstellung von Dossiers über Mitglieder der Black-Lives-Matter-Bewegung genutzt haben.