Armin Rohde: Verstehe Tiere besser als manche Menschen

In den gegenwärtigen politischen Entwicklungen seien ihm einige Menschen in ihrer Haltung und ihrer Weltsicht fast schon nicht mehr nachvollziehbar. "Da verstehe ich jede Spinne, jeden Salamander, jedes Krokodil besser als gewisse Mitbürger." Rohde meint insbesondere den Zulauf, den rechtsreaktionäre, rassistische politische Kräfte in Deutschland und weltweit gewonnen hätten. "Ich finde das sehr beunruhigend", sagte der 71-Jährige. Er frage sich derzeit, "wie man die demokratischen Kräfte wirkungsvoll bündeln kann - und welche Mittel wir haben, um zu verhindern, dass Deutschland zum zweiten Mal innerhalb von 100 Jahren in Schande versinkt".

Rohdes Tierliebe ist vielen bekannt, seitdem er im vergangenen Sommer in einer TV-Talkshow zu Tränen gerührt über seinen verstorbenen Hund gesprochen hatte. Als Hagrid kann sich Rohde nun auch um fantastische Tierwesen kümmern. Teil 1 der neuen Audible-Hörbuchreihe ("Harry Potter: die Hörbücher mit voller Besetzung") ist nun erschienen, die weiteren Teile folgen ungefähr im Monatsrhythmus.